Возраст совершеннолетия украинцев предлагают повысить до 21 года: кому и зачем это нужно

Главное: Инициатива : на портале электронных петиций к Кабмину зарегистрировано обращение насчет повышения возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия до 21 года.

: на портале электронных петиций к Кабмину зарегистрировано обращение насчет повышения возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия до 21 года. Аргументы : автор петиции ссылается на исследования психологов и нейробиологов, согласно которым формирование участков головного мозга, которые отвечают за оценку рисков и самоконтроль, часто длится до 20-25 лет.

: автор петиции ссылается на исследования психологов и нейробиологов, согласно которым формирование участков головного мозга, которые отвечают за оценку рисков и самоконтроль, часто длится до 20-25 лет. Цель : усилить защиту молодежи от сексуальной эксплуатации, психологического давления и манипуляций со стороны старших лиц.

: усилить защиту молодежи от сексуальной эксплуатации, психологического давления и манипуляций со стороны старших лиц. Что предлагается : создать экспертную комиссию (юристы, психологи, нейробиологи) для исследования целесообразности таких изменений и провести широкое общественное обсуждение.

: создать экспертную комиссию (юристы, психологи, нейробиологи) для исследования целесообразности таких изменений и провести широкое общественное обсуждение. Статус: по состоянию на 18:00 среды, 1 июля, петиция собрала 226 подписей из 25 000 необходимых.

Кто и когда зарегистрировал эту петицию

Петиция №41/010223-26эп насчет рассмотрения вопроса повышения возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия появилась на портале электронных петиций в КМУ в среду, 1 июля 2026 года.

Ее автор - Анастасия Александровна Крупская - призывает чиновников "рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Украины", насчет повышения до 21 года:

возраста наступления совершеннолетия;

возраста сексуального согласия.

Петиция насчет повышения в Украине возраста совершеннолетия и сексуального согласия (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

По состоянию на 18:00 среды, 1 июля, под петицией было собрано 226 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 92 дня.

Почему возраст совершеннолетия хотят изменить

"Несмотря на то, что с 18 лет человек приобретает большинство гражданских прав и обязанностей, многие молодые люди остаются более уязвимыми к психологическому давлению, манипуляциям и эксплуатации со стороны старших лиц", - отмечается в документе.

Автор петиции напомнила, что, исходя из данных современных исследований в области психологии и нейробиологии, "полное формирование участков головного мозга, отвечающих за самоконтроль, оценку рисков, долгосрочное планирование и принятие взвешенных решений, часто длится до 20-25 лет".

Она добавила, что "последние резонансные события, связанные с сексуальным насилием, использованием уязвимого положения молодых людей и другими преступлениями против половой свободы, подтвердили необходимость обсуждения возможных механизмов усиления их защиты".

Следовательно, по мнению Крупской, повышение соответствующих возрастных границ могло бы:

усилить защиту молодых людей от сексуальной эксплуатации и принуждения;

снизить риск использования психологического и социального предпочтения старшими людьми;

учесть современные научные знания о развитии человека;

основать широкое общественное обсуждение оптимального баланса между личной свободой и защитой молодежи.

В документе подчеркивается, что целью такой петиции является не ограничение прав граждан, но:

усиление защиты молодых людей от сексуальной эксплуатации, психологического давления и других форм злоупотребления;

обеспечение того, чтобы законодательство Украины отвечало современным научным знаниям и общественным вызовам.

О чем именно просят КМУ подписанты петиции

Учитывая все вышеизложенное, автор петиции и ее подписанты просят Кабмин:

создать экспертную комиссию с участием юристов, психологов, психиатров, нейробиологов, представителей общественных организаций и правозащитников;

с участием юристов, психологов, психиатров, нейробиологов, представителей общественных организаций и правозащитников; провести комплексное научное и правовое исследование целесообразности повышения возраста совершеннолетия до 21 года;

целесообразности повышения возраста совершеннолетия до 21 года; рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство насчет возраста сексуального согласия - с учетом современных научных данных, международного опыта и конституционных прав человека.

Кроме того, перед принятием каких-либо законодательных изменений, украинцы просят правительство "провести широкое общественное обсуждение" с привлечением: