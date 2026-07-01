Возраст совершеннолетия украинцев предлагают повысить до 21 года: кому и зачем это нужно

Украинцы обратились к правительству с просьбой рассмотреть возможность повышения возраста наступления совершеннолетия и сексуального согласия до 21 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.
Главное:
Петиция №41/010223-26эп насчет рассмотрения вопроса повышения возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия появилась на портале электронных петиций в КМУ в среду, 1 июля 2026 года.
Ее автор - Анастасия Александровна Крупская - призывает чиновников "рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Украины", насчет повышения до 21 года:
По состоянию на 18:00 среды, 1 июля, под петицией было собрано 226 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 92 дня.
"Несмотря на то, что с 18 лет человек приобретает большинство гражданских прав и обязанностей, многие молодые люди остаются более уязвимыми к психологическому давлению, манипуляциям и эксплуатации со стороны старших лиц", - отмечается в документе.
Автор петиции напомнила, что, исходя из данных современных исследований в области психологии и нейробиологии, "полное формирование участков головного мозга, отвечающих за самоконтроль, оценку рисков, долгосрочное планирование и принятие взвешенных решений, часто длится до 20-25 лет".
Она добавила, что "последние резонансные события, связанные с сексуальным насилием, использованием уязвимого положения молодых людей и другими преступлениями против половой свободы, подтвердили необходимость обсуждения возможных механизмов усиления их защиты".
Следовательно, по мнению Крупской, повышение соответствующих возрастных границ могло бы:
В документе подчеркивается, что целью такой петиции является не ограничение прав граждан, но:
Учитывая все вышеизложенное, автор петиции и ее подписанты просят Кабмин:
Кроме того, перед принятием каких-либо законодательных изменений, украинцы просят правительство "провести широкое общественное обсуждение" с привлечением:
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