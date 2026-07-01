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Вік повноліття українців пропонують підвищити до 21 року: кому й навіщо це потрібно

18:02 01.07.2026 Ср
4 хв
Чому "дорослішання" юних українців пропонують відкласти?
aimg Ірина Костенко
Вік повноліття та сексуальної згоди в Україні пропонують змінити (фото ілюстративне: freepik.com)

Українці звернулись до уряду із проханням розглянути можливість підвищення віку настання повноліття та сексуальної згоди до 21 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.

Головне:

  • Ініціатива: на порталі електронних петицій до Кабміну зареєстровано звернення щодо підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди до 21 року.
  • Аргументи: авторка петиції посилається на дослідження психологів і нейробіологів, згідно з якими формування ділянок головного мозку, які відповідають за оцінку ризиків та самоконтроль, часто триває до 20-25 років.
  • Мета: посилити захист молоді від сексуальної експлуатації, психологічного тиску та маніпуляцій з боку старших осіб.
  • Що пропонується: створити експертну комісію (юристи, психологи, нейробіологи) для дослідження доцільності таких змін та провести широке громадське обговорення.
  • Статус: станом на 18:00 середи, 1 липня, петиція зібрала 226 підписів із 25 000 необхідних.

Хто і коли зареєстрував цю петицію

Петиція №41/010223-26еп щодо розгляду питання підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в середу, 1 липня 2026 року.

Її авторка - Анастасія Олександрівна Крупська - закликає урядовців "розглянути можливість внесення змін до законодавства України", щодо підвищення до 21 року:

  • віку настання повноліття;
  • віку сексуальної згоди.

Петиція щодо підвищення в Україні віку повноліття та сексуальної згоди (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 18:00 середи, 1 липня, під петицією було зібрано 226 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 92 дні.

Чому вік повноліття хочуть змінити

"Попри те, що з 18 років людина набуває більшості громадянських прав і обов’язків, багато молодих людей залишаються більш уразливими до психологічного тиску, маніпуляцій та експлуатації з боку старших осіб", - зазначається у документі.

Авторка петиції нагадала, що виходячи із даних сучасних досліджень у галузі психології та нейробіології, "повне формування ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль, оцінку ризиків, довгострокове планування та ухвалення виважених рішень, часто триває до 20-25 років".

Вона додала, що "останні резонансні події, пов'язані з сексуальним насильством, використанням уразливого становища молодих людей та іншими злочинами проти статевої свободи, вкотре засвідчили необхідність обговорення можливих механізмів посилення їхнього захисту".

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Отже, на думку Крупської, підвищення відповідних вікових меж могло б:

  • посилити захист молодих людей від сексуальної експлуатації та примусу;
  • зменшити ризик використання психологічної та соціальної переваги старшими особами;
  • врахувати сучасні наукові знання про розвиток людини;
  • започаткувати широке суспільне обговорення щодо оптимального балансу між особистою свободою та захистом молоді.

У документі наголошується, що метою такої петиції є не обмеження прав громадян, але:

  • посилення захисту молодих людей від сексуальної експлуатації, психологічного тиску та інших форм зловживання;
  • забезпечення того, щоб законодавство України відповідало сучасним науковим знанням і суспільним викликам.
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Про що саме просять КМУ підписанти петиції

Враховуючи все вищевикладене, авторка петиції та її підписанти просять Кабмін:

  • створити експертну комісію за участю юристів, психологів, психіатрів, нейробіологів, представників громадських організацій та правозахисників;
  • провести комплексне наукове та правове дослідження щодо доцільності підвищення віку повноліття до 21 року;
  • розглянути питання внесення змін до законодавства щодо віку сексуальної згоди - з урахуванням сучасних наукових даних, міжнародного досвіду та конституційних прав людини.

Крім того, перед ухваленням будь-яких законодавчих змін, українці просять уряд "провести широке громадське обговорення" із залученням:

  • наукової спільноти;
  • профільних органів державної влади;
  • громадськості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якому віці потрібно вперше оформлювати дитині паспорт громадянина України - як це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.

Крім того, ми пояснювали, чому в документи українців пропонують повернути графу "національність".

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