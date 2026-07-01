Вік повноліття українців пропонують підвищити до 21 року: кому й навіщо це потрібно

Головне: Ініціатива : на порталі електронних петицій до Кабміну зареєстровано звернення щодо підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди до 21 року.

: на порталі електронних петицій до Кабміну зареєстровано звернення щодо підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди до 21 року. Аргументи : авторка петиції посилається на дослідження психологів і нейробіологів, згідно з якими формування ділянок головного мозку, які відповідають за оцінку ризиків та самоконтроль, часто триває до 20-25 років.

: авторка петиції посилається на дослідження психологів і нейробіологів, згідно з якими формування ділянок головного мозку, які відповідають за оцінку ризиків та самоконтроль, часто триває до 20-25 років. Мета : посилити захист молоді від сексуальної експлуатації, психологічного тиску та маніпуляцій з боку старших осіб.

: посилити захист молоді від сексуальної експлуатації, психологічного тиску та маніпуляцій з боку старших осіб. Що пропонується : створити експертну комісію (юристи, психологи, нейробіологи) для дослідження доцільності таких змін та провести широке громадське обговорення.

: створити експертну комісію (юристи, психологи, нейробіологи) для дослідження доцільності таких змін та провести широке громадське обговорення. Статус: станом на 18:00 середи, 1 липня, петиція зібрала 226 підписів із 25 000 необхідних.

Хто і коли зареєстрував цю петицію

Петиція №41/010223-26еп щодо розгляду питання підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в середу, 1 липня 2026 року.

Її авторка - Анастасія Олександрівна Крупська - закликає урядовців "розглянути можливість внесення змін до законодавства України", щодо підвищення до 21 року:

віку настання повноліття;

віку сексуальної згоди.

Петиція щодо підвищення в Україні віку повноліття та сексуальної згоди (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 18:00 середи, 1 липня, під петицією було зібрано 226 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 92 дні.

Чому вік повноліття хочуть змінити

"Попри те, що з 18 років людина набуває більшості громадянських прав і обов’язків, багато молодих людей залишаються більш уразливими до психологічного тиску, маніпуляцій та експлуатації з боку старших осіб", - зазначається у документі.

Авторка петиції нагадала, що виходячи із даних сучасних досліджень у галузі психології та нейробіології, "повне формування ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль, оцінку ризиків, довгострокове планування та ухвалення виважених рішень, часто триває до 20-25 років".

Вона додала, що "останні резонансні події, пов'язані з сексуальним насильством, використанням уразливого становища молодих людей та іншими злочинами проти статевої свободи, вкотре засвідчили необхідність обговорення можливих механізмів посилення їхнього захисту".

Отже, на думку Крупської, підвищення відповідних вікових меж могло б:

посилити захист молодих людей від сексуальної експлуатації та примусу;

зменшити ризик використання психологічної та соціальної переваги старшими особами;

врахувати сучасні наукові знання про розвиток людини;

започаткувати широке суспільне обговорення щодо оптимального балансу між особистою свободою та захистом молоді.

У документі наголошується, що метою такої петиції є не обмеження прав громадян, але:

посилення захисту молодих людей від сексуальної експлуатації, психологічного тиску та інших форм зловживання;

забезпечення того, щоб законодавство України відповідало сучасним науковим знанням і суспільним викликам.

Про що саме просять КМУ підписанти петиції

Враховуючи все вищевикладене, авторка петиції та її підписанти просять Кабмін:

створити експертну комісію за участю юристів, психологів, психіатрів, нейробіологів, представників громадських організацій та правозахисників;

за участю юристів, психологів, психіатрів, нейробіологів, представників громадських організацій та правозахисників; провести комплексне наукове та правове дослідження щодо доцільності підвищення віку повноліття до 21 року;

щодо доцільності підвищення віку повноліття до 21 року; розглянути питання внесення змін до законодавства щодо віку сексуальної згоди - з урахуванням сучасних наукових даних, міжнародного досвіду та конституційних прав людини.

Крім того, перед ухваленням будь-яких законодавчих змін, українці просять уряд "провести широке громадське обговорення" із залученням: