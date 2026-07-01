Вік повноліття українців пропонують підвищити до 21 року: кому й навіщо це потрібно

Українці звернулись до уряду із проханням розглянути можливість підвищення віку настання повноліття та сексуальної згоди до 21 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.
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Петиція №41/010223-26еп щодо розгляду питання підвищення віку повноліття та віку сексуальної згоди з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в середу, 1 липня 2026 року.
Її авторка - Анастасія Олександрівна Крупська - закликає урядовців "розглянути можливість внесення змін до законодавства України", щодо підвищення до 21 року:
Станом на 18:00 середи, 1 липня, під петицією було зібрано 226 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 92 дні.
"Попри те, що з 18 років людина набуває більшості громадянських прав і обов’язків, багато молодих людей залишаються більш уразливими до психологічного тиску, маніпуляцій та експлуатації з боку старших осіб", - зазначається у документі.
Авторка петиції нагадала, що виходячи із даних сучасних досліджень у галузі психології та нейробіології, "повне формування ділянок головного мозку, які відповідають за самоконтроль, оцінку ризиків, довгострокове планування та ухвалення виважених рішень, часто триває до 20-25 років".
Вона додала, що "останні резонансні події, пов'язані з сексуальним насильством, використанням уразливого становища молодих людей та іншими злочинами проти статевої свободи, вкотре засвідчили необхідність обговорення можливих механізмів посилення їхнього захисту".
Отже, на думку Крупської, підвищення відповідних вікових меж могло б:
У документі наголошується, що метою такої петиції є не обмеження прав громадян, але:
Враховуючи все вищевикладене, авторка петиції та її підписанти просять Кабмін:
Крім того, перед ухваленням будь-яких законодавчих змін, українці просять уряд "провести широке громадське обговорення" із залученням:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якому віці потрібно вперше оформлювати дитині паспорт громадянина України - як це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.
Крім того, ми пояснювали, чому в документи українців пропонують повернути графу "національність".
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