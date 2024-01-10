Экс-послушнику УПЦ МП сообщили о подозрении

Экс-послушнику УПЦ МП, который оправдывал временную оккупацию Донецка и Луганска, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего послушника Киево-Печерской лавры, который причастен к информационно-подрывной деятельности в пользу России.

Детали дела

Будучи клириком УПЦ МП, фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части территории Украины, в том числе Донецка и Луганска.

Также фигурант публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию РФ "обострением конфликта" между Россией и Украиной.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами его преступных действий.

В случае доказательства вины, злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дела коллаборантов в Украине

Недавно мы сообщали об объявлении подозрения предателю, который штурмовал позиции ВСУ на востоке Украины. Захватчики сделали из него пулеметчика.

На днях правоохранители сообщили о подозрении двум кафирам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.