Восхваляли Путина и разжигали вражду среди верующих: задержан "медийный блок" УПЦ МП

"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ. Злоумышленники массово продуцировали и "разгоняли" прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине", - пишут в ведомстве.

Так, правоохранители разоблачили более 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них - один из руководителей столичного храма УПЦ МП, входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы.

Одна из крупнейших сетей ФСБ

"В настоящее время это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также - постоянную связь с крупнейшими СМИ РФ, которые сразу подхватывали "нужный" контент", - информируют в СБУ.

Координатором сети в Украине был задержанный СБУ клирик. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины.

Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" - других участников преступной организации, действовавших под видом "политэкспертов" и готовивших провокационные сообщения и видеосюжеты.

Распространяли контент в соцсетях

Подготовленный контент распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ МП.

Сразу после обнародования "заказных" материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения фейков по Украине.

Осуществляя информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами.

Обыски, доказательства и задержания

Во время обысков по местам пребывания фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств четырем задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по пяти статьям УКУ.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержания под стражей.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы" , - говорится в сообщении.