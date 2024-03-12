Восхваляли Путина и разжигали вражду среди верующих: задержан "медийный блок" УПЦ МП

Правоохранители обезвредили масштабную агентурную сеть ФСБ, которая "под прикрытием" УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. В рамках деятельности т. н. медийного блока, его участники восхваляли русскую агрессию и разжигали межрелигиозную рознь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ. Злоумышленники массово продуцировали и "разгоняли" прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине", - пишут в ведомстве.
Так, правоохранители разоблачили более 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них - один из руководителей столичного храма УПЦ МП, входившего в агентурный аппарат российской спецслужбы.
"В настоящее время это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также - постоянную связь с крупнейшими СМИ РФ, которые сразу подхватывали "нужный" контент", - информируют в СБУ.
Координатором сети в Украине был задержанный СБУ клирик. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины.
Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" - других участников преступной организации, действовавших под видом "политэкспертов" и готовивших провокационные сообщения и видеосюжеты.
Подготовленный контент распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ МП.
Сразу после обнародования "заказных" материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издание РФ для распространения фейков по Украине.
Осуществляя информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами.
Во время обысков по местам пребывания фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовались в преступных действиях в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств четырем задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по пяти статьям УКУ.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержания под стражей.
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы" , - говорится в сообщении.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Вчера мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
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