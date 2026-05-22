Налог на посылки из-за границы: в Раде назвали сроки окончательного решения
Голосование по налогу на иностранные посылки может состояться уже на следующей неделе - часть депутатов, которые ранее были против, изменили позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева на круглом столе относительно изменений в налоговом законодательстве.
"Я прогнозирую большую вероятность его поддержки", - заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, часть народных депутатов, которые ранее выступали против изменений в налогообложении посылок, пересмотрели свою позицию.
Почему это важно: условие МВФ и ЕС
Принятие этого законопроекта - одно из обязательных требований в рамках меморандума с Международным валютным фондом. Выполнить его нужно до конца мая.
Кроме того, этот вопрос может войти и в условия кредита от Евросоюза.
По данным РБК-Украина, ЕС может привязать часть финансовой помощи Украине на 8,4 миллиарда евро именно к принятию закона о НДС на иностранные посылки. Первый транш Украина может получить уже в июне.
Ранее Евросоюз рассматривал возможность более жестких условий для всего пакета кредита на 90 миллиардов евро. Часть выплат планировали поставить в зависимость от выполнения налоговых реформ.