Налог на посылки из-за границы: в Раде назвали сроки окончательного решения

12:32 22.05.2026 Пт
1 мин
Часть депутатов изменила свое мнение по этому поводу
Елена Чупровская, Юрий Дощатов
Фото: Рада готовится проголосовать уже на следующей неделе (Getty Images)
Голосование по налогу на иностранные посылки может состояться уже на следующей неделе - часть депутатов, которые ранее были против, изменили позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева на круглом столе относительно изменений в налоговом законодательстве.

"Я прогнозирую большую вероятность его поддержки", - заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, часть народных депутатов, которые ранее выступали против изменений в налогообложении посылок, пересмотрели свою позицию.

Почему это важно: условие МВФ и ЕС

Принятие этого законопроекта - одно из обязательных требований в рамках меморандума с Международным валютным фондом. Выполнить его нужно до конца мая.

Кроме того, этот вопрос может войти и в условия кредита от Евросоюза.

По данным РБК-Украина, ЕС может привязать часть финансовой помощи Украине на 8,4 миллиарда евро именно к принятию закона о НДС на иностранные посылки. Первый транш Украина может получить уже в июне.

Ранее Евросоюз рассматривал возможность более жестких условий для всего пакета кредита на 90 миллиардов евро. Часть выплат планировали поставить в зависимость от выполнения налоговых реформ.

Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров
Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров