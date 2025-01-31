Не выходили на связь 20 дней. В горах Румынии разыскивают пятерых украинцев

В Румынии спасатели разыскивают пятерых украинцев, которые хотели пересечь границу через горы. Они уже 20 дней не выходят на связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Горные спасатели из Марамуреша совместно с сотрудниками пограничной полиции сегодня, 31 января, отправились в горы, чтобы найти пятерых украинцев, которые были разделены на две группы. Они отправились в Румынию три недели назад.

Их семьи подали запрос на розыск, уточнив, что они уже могли прибыть в Румынию и от них нет никаких вестей уже 20 дней.

"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые бы помогли в поисках, только предположив, что разыскиваемые путешествовали по определенных маршрутах, которые привели бы их в район горы Поп Иван, который является одним из самых сложных и опасных зон", - сказано в сообщении спасателей.

Для поиска пропавших украинцев спасатели использовали беспилотники, но спустя шесть часов поиски прекратились.