Не выходили на связь 20 дней. В горах Румынии разыскивают пятерых украинцев
В Румынии спасатели разыскивают пятерых украинцев, которые хотели пересечь границу через горы. Они уже 20 дней не выходят на связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Горные спасатели из Марамуреша совместно с сотрудниками пограничной полиции сегодня, 31 января, отправились в горы, чтобы найти пятерых украинцев, которые были разделены на две группы. Они отправились в Румынию три недели назад.
Их семьи подали запрос на розыск, уточнив, что они уже могли прибыть в Румынию и от них нет никаких вестей уже 20 дней.
"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые бы помогли в поисках, только предположив, что разыскиваемые путешествовали по определенных маршрутах, которые привели бы их в район горы Поп Иван, который является одним из самых сложных и опасных зон", - сказано в сообщении спасателей.
Для поиска пропавших украинцев спасатели использовали беспилотники, но спустя шесть часов поиски прекратились.
Украинцы нелегально переходят границу
Напомним, украинские мужчины пытаются нелегально сбежать из страны. В частности, они делают это в горных участках.
В декабре стало известно, что румынские спасатели обнаружили в горах возле границы с Украиной украинца, который чуть не замерз насмерть.
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