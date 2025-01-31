ua en ru
Пт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Не виходили на зв'язок 20 днів. У горах Румунії розшукують п'ятьох українців

П'ятниця 31 січня 2025 22:40
UA EN RU
Не виходили на зв'язок 20 днів. У горах Румунії розшукують п'ятьох українців Ілюстративне фото: у Румунії біля кордону шукають українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Румунії рятувальники розшукують п'ятьох українців, які хотіли перетнути кордон через гори. Вони вже 20 днів не виходять на зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Гірські рятувальники з Марамуреша спільно зі співробітниками прикордонної поліції сьогодні, 31 січня, вирушили в гори, щоб знайти п'ятьох українців, які були розділені на дві групи. Вони вирушили до Румунії три тижні тому.

Їхні сім'ї подали запит на розшук, уточнивши, що вони вже могли прибути до Румунії і від них немає жодних звісток уже 20 днів.

"На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які б допомогли в пошуках, лише припустивши, що розшукувані подорожували за певними маршрутами, які привели б їх до району гори Піп Іван, що є однією з найскладніших і найнебезпечніших зон", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Для пошуку зниклих українців рятувальники використовували безпілотники, але через шість годин пошуки припинилися.

Українці нелегально переходять кордон

Нагадаємо, українські чоловіки намагаються нелегально втекти з країни. Зокрема, вони роблять це в гірських ділянках.

У грудні стало відомо, що румунські рятувальники виявили в горах біля кордону з Україною українця, який мало не замерз на смерть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Мобілізація в Україні
NEWS
Міноборони планує полегшити походи до ТЦК й ВЛК: що пропонують
Міноборони планує полегшити походи до ТЦК й ВЛК: що пропонують
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі