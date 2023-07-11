Исход войны РФ против Украины установит пределы для авторитарных режимов, - премьер Литвы

Исход войны России против Украины будет определять не только безопасность региона, но и установит пределы для авторитарных режимов.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы .

"Исход войны России против Украины будет определять не только безопасность региона - реакция демократических стран установит пределы для авторитарных режимов на любом континенте", - заявила она.

Шимоните подчеркнула, что применение военной силы, пренебрежение международным правом и суверенитетом государств не имеют места в мире, основанном на общих правилах.

"Кроме того, евроатлантическая и индо-тихоокеанская безопасность взаимосвязаны, и дисбаланс в одной из них неизбежно сказывается на другой, независимо от расстояния между нами", - заявила она.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. На нем Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу.

В то же время, посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульонис считает, что Украина не получит приглашение во время саммита. Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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