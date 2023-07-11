ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Исход войны РФ против Украины установит пределы для авторитарных режимов, - премьер Литвы

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 18:01
Исход войны РФ против Украины установит пределы для авторитарных режимов, - премьер Литвы Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Исход войны России против Украины будет определять не только безопасность региона, но и установит пределы для авторитарных режимов.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

"Исход войны России против Украины будет определять не только безопасность региона - реакция демократических стран установит пределы для авторитарных режимов на любом континенте", - заявила она.

Шимоните подчеркнула, что применение военной силы, пренебрежение международным правом и суверенитетом государств не имеют места в мире, основанном на общих правилах.

"Кроме того, евроатлантическая и индо-тихоокеанская безопасность взаимосвязаны, и дисбаланс в одной из них неизбежно сказывается на другой, независимо от расстояния между нами", - заявила она.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. На нем Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу.

В то же время, посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульонис считает, что Украина не получит приглашение во время саммита. Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО