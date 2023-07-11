Приглашения в НАТО для Украины в Вильнюсе не будет, - посол Литвы в Альянсе

Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе. При этом будет определена более четкая процедура, при каких условиях оно может быть предоставлено.

"А относительно этого приглашения - да, приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена гораздо более четкая процедура относительно того, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия", - сказал он

Отвечая на вопрос о том, что формулировка, согласно которой Украина сможет стать членом НАТО только после окончания войны, может побудить Россию специально затягивать военные действия, Матулионис заявил: "Именно это и не будет сказано (на саммите, - ред.), поскольку мы также ясно представляем себе, что это будет означать".

Украина и НАТО

В Вильнюсе уже стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения плана действий по членству (ПДЧ) с пути Украины к вступлению в Альянс. В то же время, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, приглашение союзники могут предоставить тогда, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.