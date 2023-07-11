Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала масштабного вторжения России прибыл в Вильнюс. Он прилетел польским государственным самолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Зеленский прилетел в аэропорт Вильнюса около 15:45.

В Вильнюс приехал не только президент, но и первая леди Украины Елена Зеленская.

Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня в Вильнюсе начался саммит стран-членов НАТО. Также в нем принимает участие и Украина.

Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите. При этом Украина понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания войны с Россией.

При этом посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита. Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на саммите должен быть указан конкретный механизм вступления Украины в НАТО.

Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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