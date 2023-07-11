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Результат війни РФ проти України встановить межі для авторитарних режимів, - прем'єр Литви

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Вівторок 11 липня 2023 18:01
Результат війни РФ проти України встановить межі для авторитарних режимів, - прем'єр Литви Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Результат війни Росії проти України визначатиме не тільки безпеку регіону, а й встановить межі для авторитарних режимів.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Литви.

"Результат війни Росії проти України визначатиме не тільки безпеку регіону - реакція демократичних країн встановить межі для авторитарних режимів на будь-якому континенті", - заявила вона.

Шимоніте наголосила, що застосування військової сили, нехтування міжнародним правом і суверенітетом держав не мають місця у світі, що ґрунтується на загальних правилах.

"Крім того, євроатлантична та індо-тихоокеанська безпека взаємопов'язані, і дисбаланс в одній із них неминуче позначається на іншій, незалежно від відстані між нами", - заявила вона.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський вже прибув до Вільнюсу на саміт НАТО . На ньому Київ хоче одержати запрошення приєднатися до Альянсу.

Водночас, посол Литви в НАТО Дейвідас Матулініс вважає, що Україна не отримає запрошення під час саміту . Однак на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може її отримати.

Крім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отриматигарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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