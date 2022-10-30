Кремль возвращает голодные игры. Кулеба и Подоляк о выходе России из "зернового соглашения"

Российская Федерация заявила о выходе из "зернового соглашения". Решение о возвращении "голодных игр" Кремль принял еще в сентябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Реакция главы МИД

"Приостановив свое участие в "зерновом соглашении" под надуманным предлогом взрывов в 220 километрах от зернового коридора, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, которые уже находятся в море - достаточно, чтобы прокормить более 7 миллионов человек. Россия спланировала это заранее", – пишет Кулеба.

По словам министра, очередь с кораблей скапливается в Черном море еще с сентября. Россия специально задерживала функционирование зернового коридора и пыталась сорвать соглашение.

Кремль сознательно вернул "голодные игры" и пытается оправдать свое решение.

Реакция советника главы Офиса президента

"Ru-классика. Если никто не упал на колени после грязных заявлений о бомбах, борьбе с комарами и минировании дамб - вернем бедным странам угрозы голода и разорвем "зерновые соглашения". Россия остается Россией, несмотря ни на что", – отметил Подоляк.