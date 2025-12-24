Выход первой за 10 лет игры о Джеймсе Бонде перенесли: названа новая дата релиза
Студия IO Interactive отложила релиз шпионского экшена 007 First Light, посвященного Джеймсу Бонду. Игра выйдет 27 мая 2026 года, тогда как ранее ее релиз был запланирован на март.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Engadget.
Что известно
В компании объяснили двухмесячную задержку необходимостью дополнительной полировки и доработки проекта. Разработчики подчеркнули, что игра уже полностью играбельна от начала до конца, однако требует дополнительного внимания, чтобы представить "максимально сильную версию на старте".
IO Interactive пообещала поделиться новыми подробностями в начале следующего года.
007 First Light станет первой игрой о Джеймсе Бонде за более чем десять лет. За разработку отвечает та же команда, которая создала знаменитую серию Hitman, поэтому проект уже называют потенциально лучшей игрой о Бонде со времен GoldenEye.
Геймплей обещает быть динамичным и насыщенным элементами шпионажа. Сюжет игры оригинальный и охватывает различные этапы многолетней франшизы.
По словам директора по сюжету Мартина Эмборга, в центре истории окажется молодой и неопытный Джеймс Бонд - аналогичное направление, как отмечается, Amazon планирует развивать и в будущих фильмах о персонаже.
Также разработчики раскрыли актерский состав. Главную роль исполняет Патрик Гибсон, известный по сериалам The OA и Dexter: Original Sin. Главного антагониста сыграет Ленни Кравиц. В проекте также задействованы Ленни Джеймс, Кира Лестер, Аластер Маккензи и Приянга Берфорд.
Ранее мы писали, что Call of Duty меняет привычный график выхода игр, поэтому новые проекты серии Modern Warfare и Black Ops больше не будут выходить подряд.
Также сообщалось, что РФ внесла украинскую студию GSC Game World, разработчика серии S.T.A.L.K.E.R., в список "нежелательных организаций".
Кроме того, Rockstar Games в официальном заявлении объявила о переносе релиза Grand Theft Auto 6.