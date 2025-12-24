Выход первой за 10 лет игры о Джеймсе Бонде перенесли: названа новая дата релиза

Студия IO Interactive отложила релиз шпионского экшена 007 First Light, посвященного Джеймсу Бонду. Игра выйдет 27 мая 2026 года , тогда как ранее ее релиз был запланирован на март.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Engadget .

Что известно

В компании объяснили двухмесячную задержку необходимостью дополнительной полировки и доработки проекта. Разработчики подчеркнули, что игра уже полностью играбельна от начала до конца, однако требует дополнительного внимания, чтобы представить "максимально сильную версию на старте".

IO Interactive пообещала поделиться новыми подробностями в начале следующего года.

007 First Light станет первой игрой о Джеймсе Бонде за более чем десять лет. За разработку отвечает та же команда, которая создала знаменитую серию Hitman, поэтому проект уже называют потенциально лучшей игрой о Бонде со времен GoldenEye.

Геймплей обещает быть динамичным и насыщенным элементами шпионажа. Сюжет игры оригинальный и охватывает различные этапы многолетней франшизы.

По словам директора по сюжету Мартина Эмборга, в центре истории окажется молодой и неопытный Джеймс Бонд - аналогичное направление, как отмечается, Amazon планирует развивать и в будущих фильмах о персонаже.

Также разработчики раскрыли актерский состав. Главную роль исполняет Патрик Гибсон, известный по сериалам The OA и Dexter: Original Sin. Главного антагониста сыграет Ленни Кравиц. В проекте также задействованы Ленни Джеймс, Кира Лестер, Аластер Маккензи и Приянга Берфорд.