ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Выход GTA 6 перенесли: Rockstar назвала новую дату релиза и объяснила причину

Пятница 07 ноября 2025 06:50
UA EN RU
Выход GTA 6 перенесли: Rockstar назвала новую дату релиза и объяснила причину Rockstar изменила планы по релизу GTA 6 (фото: Rockstar Games)
Автор: Павел Колесник

Компания Rockstar Games в официальном заявлении объявила о переносе релиза Grand Theft Auto 6 на 19 ноября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.

Реакция Rockstar

В Rockstar отметили, что игре требуется дополнительное время на доработку.

"Эти дополнительные месяцы позволят нам завершить проект с тем уровнем качества, которого вы ожидаете и которого заслуживаете. Хотя ждать придется немного дольше, мы очень рады, что игроки смогут исследовать обширный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити", - заявили в компании.

Первоначально релиз GTA 6 был намечен на май 2026 года, а до этого - на 2025 год. Разработка игры ведется с 2018 года, после выхода Red Dead Redemption 2.


Почему разработка GTA 6 занимает так много времени?

Фанаты ждут продолжение серии уже более десяти лет - GTA 5 вышла в 2013 году. О ходе разработки официально известно немного.

В прошлом месяце студия Rockstar North уволила от 30 до 40 сотрудников. По данным Bloomberg, часть из них пыталась создать профсоюз. Представители студии заявили, что увольнения связаны с "обсуждением конфиденциальной информации в публичном пространстве".

Что известно о новой части GTA

После объявления новой даты Rockstar опубликовала новый трейлер и детали игры.

Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос - Люсия станет первой женщиной-протагонистом в истории серии GTA.

События развернутся в штате Леонида - игровом аналоге Флориды. Игроки смогут исследовать Вайс-Сити, аналоги Ки-Уэста, Эверглейдс и других известных регионов. Как и ранее, игроков ждут сюжетные миссии, связанные с криминальной деятельностью.

Цена и платформы

Rockstar пока не раскрывает стоимость игры. В сети обсуждают вероятность того, что GTA 6 может стать первым масштабным релизом с ценой около 100 долларов.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины