Выход GTA 6 перенесли: Rockstar назвала новую дату релиза и объяснила причину

Компания Rockstar Games в официальном заявлении объявила о переносе релиза Grand Theft Auto 6 на 19 ноября 2026 года .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET .

Реакция Rockstar

В Rockstar отметили, что игре требуется дополнительное время на доработку.

"Эти дополнительные месяцы позволят нам завершить проект с тем уровнем качества, которого вы ожидаете и которого заслуживаете. Хотя ждать придется немного дольше, мы очень рады, что игроки смогут исследовать обширный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити", - заявили в компании.

Первоначально релиз GTA 6 был намечен на май 2026 года, а до этого - на 2025 год. Разработка игры ведется с 2018 года, после выхода Red Dead Redemption 2.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025



Почему разработка GTA 6 занимает так много времени?

Фанаты ждут продолжение серии уже более десяти лет - GTA 5 вышла в 2013 году. О ходе разработки официально известно немного.

В прошлом месяце студия Rockstar North уволила от 30 до 40 сотрудников. По данным Bloomberg, часть из них пыталась создать профсоюз. Представители студии заявили, что увольнения связаны с "обсуждением конфиденциальной информации в публичном пространстве".

Что известно о новой части GTA

После объявления новой даты Rockstar опубликовала новый трейлер и детали игры.

Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос - Люсия станет первой женщиной-протагонистом в истории серии GTA.

События развернутся в штате Леонида - игровом аналоге Флориды. Игроки смогут исследовать Вайс-Сити, аналоги Ки-Уэста, Эверглейдс и других известных регионов. Как и ранее, игроков ждут сюжетные миссии, связанные с криминальной деятельностью.

Цена и платформы

Rockstar пока не раскрывает стоимость игры. В сети обсуждают вероятность того, что GTA 6 может стать первым масштабным релизом с ценой около 100 долларов.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.