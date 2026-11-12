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Фигуранта дела "Карфаген" Ценова отстранили от должности в Нацполиции

15:40 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фигуранта дела "Карфаген" Ценова отстранили от должности в Нацполиции Фото: Владимир Ценов (Getty Images)
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Первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова отстранили от должности на время служебного расследования по подозрению во взяточничестве по делу "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").

Как отмечается, в ведомстве назначили служебное расследование из-за возможного нарушения дисциплины отдельными сотрудниками. Кто именно кроме Владимира Ценова попал под проверку, в полиции не уточнили.

Также в рамках расследования проверят возможную причастность полицейских к производству поддельных евро.

По данным антикоррупционных органов, к запуску фальсификации валюты был причастен действующий правоохранитель по прозвищу "Консультант" (вероятно, заместитель начальника отдела уголовного розыска полиции Киевщины Александр Демьянчук).

Кроме фальшивых денег, следствие обвиняет "Консультанта" в помощи нападающим, которые в июле 2026 года атаковали мужчину возле спортклуба в центре Киева.

В полиции подтвердили, что 7 июля зарегистрировали сообщение о нападении на улице Антоновича и открыли производство по статье о хулиганстве, но умолчали о том, служит ли у них до сих пор фигурант.

По версии НАБУ и САП, один из руководителей ДСР по прозвищу "Прайс" (вероятно, Ценов) с января по июль 2026 получал деньги за "незамечание" работы нелегальных колл-центров.

Также он якобы советовал подать пять одинаковых жалоб в Печерский райсуд Киева после обысков, чтобы дело попало к нужному судье.

4 ноября Ценов задержали, а на следующий день суд отправил его под стражу с залогом в 15 миллионов гривен.

Уже 6 ноября он уплатил эти средства и вышел из СИЗО. В то же время другого фигуранта - Александра Демьянчука - суд арестовал без права на залог.

Напомним, что 5 ноября в рамках резонансной операции "Карфаген" антикоррупционные органы задержали высокопоставленного чиновника Нацполиции, известного на пленках НАБУ под прозвищем "Прайс".

По данным СМИ, речь идет о заместителе начальника Департамента стратегических расследований Владимире Ценове.

В то же время, стало известно, что еще до начала громкой операции НАБУ сотрудники Нацполиции годами противостояли наркосиндикату "Химпром", работая под постоянными угрозами расправы.

В частности, правоохранителям удалось закрыть 105 наркошопов U420 и задержать 23 участников группировки.

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