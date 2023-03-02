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Придумали новую причину. У Путина снова угрожают НАТО войной

Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В Кремле нафантазировали очередную причину начала прямой войны с НАТО. Теперь это потенциальное обслуживание боевых самолетов, которые могут передать Украине, на территории Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь Польши , это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", - написал он.

При этом Медведев добавил, что якобы все лица, которые примут решение о поставках авиации, а также инструкторы, должны будут рассматриваться как военная цель.

Напомним, ранее Медведев угрожал ударить по США после того, как Россия направила свой фрегат "Адмирал Горшов" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в Атлантический океан.

Также мы писали, что, по словам Медведева, Россия якобы уже воюет с НАТО. Такое заявление он сделал после анонса передачи Украине систем Patriot.

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