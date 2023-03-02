Придумали новую причину. У Путина снова угрожают НАТО войной

В Кремле нафантазировали очередную причину начала прямой войны с НАТО. Теперь это потенциальное обслуживание боевых самолетов, которые могут передать Украине, на территории Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь Польши , это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", - написал он. При этом Медведев добавил, что якобы все лица, которые примут решение о поставках авиации, а также инструкторы, должны будут рассматриваться как военная цель.