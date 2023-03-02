Вигадали нову причину. У Путіна знову погрожують НАТО війною

У Кремлі нафантазували чергову причину початку прямої війни з НАТО. Зараз це потенційне обслуговування бойових літаків, які можуть передати Україні, на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Якщо ж уявити, що поставлені в майбутньому натовські літаки обслуговуватимуться їх військовими на території якоїсь Польщі, це буде прямий вступ атлантистів у війну проти Росії з усіма наслідками, що випливають", - написав він. При цьому Медведєв додав, що нібито всі особи, які ухвалять рішення про постачання авіації, а також інструктори, повинні розглядатися як військова ціль.