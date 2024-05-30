Придумали "легенды" после деоккупации: правоохранители задержали предательниц в Херсонской области
Правоохранители задержали двух коллаборанток в Херсонской области. Одна из них "маскировалась" под вымышленным именем, а другая пыталась скрыться от правосудия после деоккупации региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
Отмечается, что обе женщины работали на врага в период оккупации правобережной части Херсона.
"Среди них - бывшая должностница местного подразделения Фонда социального страхования", - отметили в ведомстве.
Получила должность за измену
Как сообщили в СБУ, во время захвата областного центра женщина поддержала окупантов, за что получила "должность" в местной оккупационной администрации РФ.
Там по протекции гауляйтера Владимира Сальдо фигурантка возглавила так называемый "отдел соцполитики".
Находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборантка подыскивала "единомышленников", из которых пыталась сформировать "штат" своего подразделения.
Также она вводила законодательство страны-агрессора и переводила все банковские расчеты на российские рубли.
Придумала "псевдоним" для подписи документов
Для конспирации коллаборантка использовала "псевдоним", которым, в частности, подписывала "распорядительные" документы.
После деоккупации областного центра она осталась в городе, а затем устроилась в местный Пенсионный фонд.
"Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и ее попытки укрыться в государственном учреждении от правосудия", - говорится в сообщении.
Еще одна предательница-агитаторша
Вторая, разоблаченная СБУ, коллаборантка оказалась жительницей Корабельного района Херсона.
Во время оккупации областного центра она вступила в "избирком" захватчиков, где агитировала местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ.
Для сбора "голосов" она совершала подворовые обходы и агитировала местных жителей поставить в незаконных бюллетенях отметки в пользу страны-агрессора.
После освобождения города коллаборантка пыталась скрываться, однако Служба безопасности установила ее местонахождение и задержала.
Подозрения и вероятные сроки
Следователи сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за коллаборационную деятельность.
Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
СБУ охотится на агентов РФ
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Также правоохранители Службы безопасности недавно задержали информатора российского ГРУ , который готовил захват Волчанска.
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