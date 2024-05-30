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Вигадали "легенди" після деокупації: правоохоронці затримали зрадниць у Херсонській області

Херсонська область , Четвер 30 травня 2024 10:37
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Вигадали "легенди" після деокупації: правоохоронці затримали зрадниць у Херсонській області Фото: СБУ затримала в Херсонській області двох зрадниць (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали двох колаборанток у Херсонській області. Одна з них "маскувалася" під вигаданим ім’ям, а інша намагалась переховатись від правосуддя після деокупації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ в Telegram.

Зазначається, що обидві жінки працювали на ворога у період окупації правобережної частини Херсона.

"Серед них - колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування", - зазначили у відомстві.

Отримала посаду за зраду

Як повідомили в СБУ, під час захоплення обласного центру жінка підтримала окупантів, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Там за протекції гауляйтера Володимира Сальдо фігурантка очолила так званий "відділ соцполітики".

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка підшукувала "однодумців", з яких намагалась сформувати "штат" свого підрозділу.

Також вона запроваджувала "законодавство" країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі.

Придумала "псевдонім" для підпису документів

Для конспірації колаборантка використовувала "псевдонім", яким, зокрема, підписувала "розпорядчі" документи.

Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

"Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Ще одна зрадниця-агітаторка

Друга, викрита СБУ, колаборантка виявилась мешканкою Корабельного району Херсона.

Під час окупації обласного центру вона вступила до "виборчкому" загарбників, де вона агітувала місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу РФ.

Для збору "голосів" вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь країни-агресора.

Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

Підозри та ймовірні терміни

Слідчі повідомили обом зловмисницям про підозру за колабораційну діяльність.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: затримання колаборанток у Херсонській області t.me/SBUkr)

СБУ полює на агентів РФ

Напередодні повідомлялось про те, як СБУ затримала диверсанта ФСБ РФ. Чоловік підпалив електропідстанції в Одеській області.

Також правоохоронці Служби безпеки нещодавно затримали інформатора російського ГРУ, який готував захоплення Вовчанська.

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