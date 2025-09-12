Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ

Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

"Приморск" - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около 15 млрд долларов", - отметил собеседник издания.

Фото: дроны СБУ поразили порт "Приморск" (соцсети)

Сообщается, что в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.

Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ:

"НПС-3",

НПС "Андреаполь",

"НПС-7".

Как известно, они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал "Усть-Луга".

"СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир", - отметил информированный источник в СБУ.