Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ

Дроны СБУ ударили по крупнейшему нефтеналивному порту РФ в Балтийском море - "Приморску". В порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.
"Приморск" - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около 15 млрд долларов", - отметил собеседник издания.
Сообщается, что в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.
Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.
Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ:
Как известно, они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал "Усть-Луга".
"СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир", - отметил информированный источник в СБУ.
Напомним, что в ночь на 12 сентября, в Ленинградской области (РФ) неизвестные дроны ударили по нефтеналивному порту "Приморск", загорелся один из кораблей.
Мы сообщали, что еще сначала стало известно, что Россию снова атаковали неизвестные беспилотники.
Известно, что взрывы прогремели в Курской и Брянской областях и в Подмосковье. В Смоленской области, вероятно, атакована нефтебаза "Кардимово".