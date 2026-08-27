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До 5 лет включительно: "Укрзализныця" уточнила правила проезда мальчиков в женских вагонах

22:30 27.08.2026 Чт
2 мин
Какие исключения для мальчиков и что нужно иметь с собой?
aimg Сергей Козачук
До 5 лет включительно: "Укрзализныця" уточнила правила проезда мальчиков в женских вагонах Фото: женский вагон "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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В женских вагонах "Укрзализныци" разрешили проезд мальчикам в возрасте до 5 лет включительно. Для детей постарше действуют стандартные правила проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное

Кто может ехать: женщины, девушки всех возрастов и мальчики до 5 лет включительно.

Правила для мальчиков: ребята от 6 лет должны путешествовать только в обычных (смешанных) вагонах.

Документы: для детей обязательно иметь свидетельство о рождении (оригинал или "Действия").

Оплата: дети до 5 лет уезжают бесплатно без отдельного места, для детей от 6 до 13 лет действует скидка 25% на билет.

Кто может путешествовать в женском вагоне

Женские вагоны предназначены для повышения уровня безопасности и комфорта пассажирок. Приобретать билеты в такие вагоны имеют право только лица женского пола.

Право на проезд в специализированных купе имеют:

  • женщины и девушки всех возрастов;
  • дети женского пола (до 5 лет - бесплатно без отдельного места, от 6 до 13 лет - по детскому билету со скидкой 25%);
  • мальчики в возрасте до 5 лет включительно (бесплатно без предоставления отдельного места).

Мальчики, которым исполнилось 6 лет и старше, должны путешествовать только в обычных (смешанных) вагонах.

Для проезда с ребенком обязательно нужно иметь с собой оригинал свидетельства о рождении или цифровом документе в приложении "Действие".

Правила проезда и перевозки животных

Перевозка домашних любимцев в женских вагонах осуществляется по тем же правилам, что и в обычных.

В компании отмечают, что количество мест в таких вагонах ограничено. В случае форс-мажора или вынужденной замены вагона пересадка именно в женское купе не гарантируется.

Женские вагоны в Украине курсируют в составе целого ряда пассажирских поездов.

В частности, спецвагоны доступны в поездах направлений Киев - Ужгород, Запорожье - Ужгород, Днепр - Трускавец, Одесса - Рахов, Киев - Рахов, Львов - Харьков, Львов - Одесса и других популярных маршрутах.

Продажа проездных документов регулируется Правилами перевозки пассажиров по железнодорожному транспорту Украины.

Расширение сети женских вагонов

Напомним, что "Укрзализныця" активно расширяет сеть женских вагонов в пассажирских поездах из-за высокого спроса со стороны пассажирок. В частности, с 1 мая такие купе прибавят еще на трех популярных маршрутах.

Кроме того, железнодорожный перевозчик корректирует работу инфраструктуры в условиях непредвиденных обстоятельств.

Во время массированных атак или повышенной воздушной угрозы, когда происходит смещение в графиках движения поездов, все платные залы ожидания на вокзалах делают бесплатными, а пассажирам предоставляют бесплатный горячий чай.

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