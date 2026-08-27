До 5 лет включительно: "Укрзализныця" уточнила правила проезда мальчиков в женских вагонах

В женских вагонах "Укрзализныци" разрешили проезд мальчикам в возрасте до 5 лет включительно. Для детей постарше действуют стандартные правила проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Главное

Кто может ехать: женщины, девушки всех возрастов и мальчики до 5 лет включительно. Правила для мальчиков: ребята от 6 лет должны путешествовать только в обычных (смешанных) вагонах. Документы: для детей обязательно иметь свидетельство о рождении (оригинал или "Действия"). Оплата: дети до 5 лет уезжают бесплатно без отдельного места, для детей от 6 до 13 лет действует скидка 25% на билет.

Кто может путешествовать в женском вагоне

Женские вагоны предназначены для повышения уровня безопасности и комфорта пассажирок. Приобретать билеты в такие вагоны имеют право только лица женского пола.

Право на проезд в специализированных купе имеют:

женщины и девушки всех возрастов;

дети женского пола (до 5 лет - бесплатно без отдельного места, от 6 до 13 лет - по детскому билету со скидкой 25%);

мальчики в возрасте до 5 лет включительно (бесплатно без предоставления отдельного места).

Мальчики, которым исполнилось 6 лет и старше, должны путешествовать только в обычных (смешанных) вагонах.

Для проезда с ребенком обязательно нужно иметь с собой оригинал свидетельства о рождении или цифровом документе в приложении "Действие".

Правила проезда и перевозки животных

Перевозка домашних любимцев в женских вагонах осуществляется по тем же правилам, что и в обычных.

В компании отмечают, что количество мест в таких вагонах ограничено. В случае форс-мажора или вынужденной замены вагона пересадка именно в женское купе не гарантируется.

Женские вагоны в Украине курсируют в составе целого ряда пассажирских поездов.

В частности, спецвагоны доступны в поездах направлений Киев - Ужгород, Запорожье - Ужгород, Днепр - Трускавец, Одесса - Рахов, Киев - Рахов, Львов - Харьков, Львов - Одесса и других популярных маршрутах.

Продажа проездных документов регулируется Правилами перевозки пассажиров по железнодорожному транспорту Украины.