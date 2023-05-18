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Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг

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Четверг 18 мая 2023 16:23
Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Spiegel.

"Я не могу предусматривать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Они уже подчеркивали это на саммите в прошлом году и подтвердили в декабре. Однако самая неотложная задача сейчас - помочь Киеву в военном конфликте", - сказал Столтенберг.

В то же время, генсек избежал прямого ответа на вопрос, может ли он представить, что НАТО откажется от своего правила и примет Украину в Альянс до завершения войны.

"На столе лежат разные предложения. Киевский договор по безопасности, разработанный группой экспертов с участием Украины и моего предшественника, предлагает укрепить возможности Украины по собственной обороне. Это должно быть достигнуто за счет крупномасштабных поставок оружия и долгосрочных инвестиций в обороноспособность Украины", - отметил Столтенберг.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина сможет присоединиться к НАТО после победы в войне. Однако сейчас Украина хочет получить от Альянса приглашение на вступление.

К тому же, Украина ожидает, что НАТО предложит четкий алгоритм движения к вступлению в Альянс.

Также мы писали, что на ближайшем саммите НАТО Украина должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс.

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НАТО Йенс Столтенберг
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