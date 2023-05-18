Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Spiegel .

"Я не могу предусматривать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Они уже подчеркивали это на саммите в прошлом году и подтвердили в декабре. Однако самая неотложная задача сейчас - помочь Киеву в военном конфликте", - сказал Столтенберг.

В то же время, генсек избежал прямого ответа на вопрос, может ли он представить, что НАТО откажется от своего правила и примет Украину в Альянс до завершения войны.

"На столе лежат разные предложения. Киевский договор по безопасности, разработанный группой экспертов с участием Украины и моего предшественника, предлагает укрепить возможности Украины по собственной обороне. Это должно быть достигнуто за счет крупномасштабных поставок оружия и долгосрочных инвестиций в обороноспособность Украины", - отметил Столтенберг.