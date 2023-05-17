Украина ожидает от НАТО четкого алгоритма движения к вступлению в Альянс, - Стефанишина
Украина ожидает, что НАТО предложит четкий алгоритм движения Украины для вступления в Альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
"Важно получить заверения в готовности со стороны государств-членов НАТО поддержать формулу мира президента Владимира Зеленского. Глобально мы ожидаем, что будет зафиксировано, что Украина станет членом НАТО и что Альянс предложит четкий алгоритм движения к вступлению", - сказала Стефанишина, очертив основные ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе.
К тому времени, по ее словам, критически важно, чтобы у Украины были гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству. В частности, Украина рассчитывает на помощь в полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ 1991 года.
Стефанишина также отметила, что на полях Саммита НАТО Украина ожидает одобрения обновленного Комплексного пакета помощи с целью достижения Украиной полной взаимосовместимости с Альянсом и комплексного перехода на стандарты НАТО.
Документ должен сфокусироваться на средне- и долгосрочных проектах. Украина определила ряд приоритетов, кроме достижения военной взаимосовместимости охватывающих сферы, связанные с преодолением последствий военной агрессии России. Это, в частности, гуманитарное разминирование, развитие системы медицинской (психологической) реабилитации раненых военнослужащих, а также система перехода с военной карьеры к гражданской жизни.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на ближайшем саммите НАТО Украина должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс.
Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса" - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.