Отсрочку от мобилизации можно будет оформить онлайн: когда и кому доступно

По словам заместителя министра, нововведение должно упростить процесс получения документов об отсрочке – лишний раз не придется приходить в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) и писать заявление. Такая возможность будет доступна студентам дневной формы обучения, людям с инвалидностью и многодетным родителям.

Екатерина Черногоренко отмечает, что для того чтобы новшества заработали, нужно внести изменения в нормативную базу. Также должны быть технологически готовы владельцы реестров, из которых запрашивают данные.

Например, если студент обратится за отсрочкой, то делается запрос в реестры Министерства образования и науки, и только после того, как держатель реестра разрешит, можно будет получить информацию.