Отсрочку от мобилизации можно будет оформить онлайн: когда и кому доступно

В начале ноября 2024 года в приложении "Резерв+" планируется запустить три формы отсрочок.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко в ходе пресс-конференции на IT Arena 2024.
По словам заместителя министра, нововведение должно упростить процесс получения документов об отсрочке – лишний раз не придется приходить в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) и писать заявление. Такая возможность будет доступна студентам дневной формы обучения, людям с инвалидностью и многодетным родителям.
Екатерина Черногоренко отмечает, что для того чтобы новшества заработали, нужно внести изменения в нормативную базу. Также должны быть технологически готовы владельцы реестров, из которых запрашивают данные.
Например, если студент обратится за отсрочкой, то делается запрос в реестры Министерства образования и науки, и только после того, как держатель реестра разрешит, можно будет получить информацию.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что мужчины, имеющие право на отсрочку, должны самостоятельно подать заявление в ТЦК и СП. Послать бумаги по почте или через уполномоченное лицо нельзя.
Также мы писали, когда многодетному отцу могут отказать и предоставление отсрочки. Многодетные родители имеют право на отсрочку, если несовершеннолетние дети находятся на их содержании. Однако случаются ситуации, когда мужчинам отказывают.
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