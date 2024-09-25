Могут ли отказать в отсрочке многодетному отцу, проживающему отдельно: объяснение юриста

Многодетные отцы имеют право на отсрочку, если несовершеннолетние дети находятся на их содержании. Однако бывают случаи, когда мужчинам отказывают из-за того, что они проживают отдельно.

Могут ли отказать в отсрочке многодетному отцу, не живущему вместе со своими детьми, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Дмитрий Франчук .

Отсрочка для многодетного отца: какие требования закона

В редакцию РБК-Украина обратился киевлянин, у которого есть трое несовершеннолетних детей, на которых он платит алименты, но в ТЦК ему отказывают в отсрочке.

"У меня есть договор с матерью детей о содержании и алиментах. ТЦК требует, чтобы я еще и проживал с детьми", - рассказал он.

Адвокат Дмитрий Франчук считает, что действия ТЦК не отвечают требованиям закона.

"Отказ ТЦК в предоставлении отсрочки, которая обоснована требованием проживания с детьми, по моему мнению, незаконна, поскольку действующее законодательство Украины не выдвигает такого требования. Но большинство ТЦК ссылаются на военное положение и превышают свои полномочия", - отмечает он.

Юрист объясняет, что статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает:

мужчины, являющиеся отцами трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации;

в законе не идет речь о том, что отец должен обязательно проживать с детьми для получения отсрочки. Важно лишь подтвердить факт биологического отцовства и наличие троих несовершеннолетних детей.

Для получения отсрочки необходимо предоставить подтверждающие документы – свидетельства о рождении детей и документы, что дети несовершеннолетние.

"Договор с матерью детей о содержании и алиментах также является важным подтверждением выполнения ваших родительских обязательств", - добавляет адвокат.

Важные документы, которые могут потребоваться:

копия свидетельства рождения детей;

договор о содержании детей;

квитанции об уплате алиментов;

другие документы, которые могут подтвердить право на отсрочку (например, медицинские справки, если есть).

Фото: Оформление документов в ТЦК (facebook.com/Vinobltck)

Что делать, когда многодетному отцу отказывают в отсрочке

Дмитрий Франчук советует обратиться к руководству ТЦК.

"Можете подать письменное заявление на имя руководителя ТЦК с требованием пересмотреть решение об отказе и указать несоответствие такого требования законодательству. Добавьте к заявлению копии свидетельств о рождении детей и договора об алиментах", - говорит адвокат.

Также он рекомендует обратиться к омбудсмену, который может помочь в решении проблемы, когда права были нарушены.

"Если ТЦК откажется выполнить ваш запрос или не пересмотрит свое решение, вы вправе обжаловать это решение в суде. В таких случаях суды часто становятся на сторону граждан, поскольку требование совместного проживания не предусмотрено законом", - обращает внимание Дмитрий Франчук.

Также следует обратиться к адвокату, который специализируется на военном праве. Специалист поможет подготовить необходимые документы и оспорить неправомерный отказ.