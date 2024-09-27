Відстрочку від мобілізації можна буде оформити онлайн: коли та кому доступно

За словами заступниці міністра нововведення має спростити процес отримання документів про відстрочку – зайвий раз не доведеться приходити до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) й писати заяву. Така можливість буде доступною для студентів денної форми навчання, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.

Катерина Чорногоренко зазначає, що для того, аби новведення запрацювали, потрібно внести зміни до нормативної бази. Також мають бути технологічно готові власники реєстрів, із яких запитують дані.

Наприклад, якщо студент звернеться за відстрочкою, то робиться запит до реєстрів Міністерства освіти і науки, й лише після того, як утримувач реєстру надасть дозвіл, можна буде отримати інформацію.