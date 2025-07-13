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Отсрочку в "Резерв+" можно оформить автоматически: кого это касается

Воскресенье 13 июля 2025 08:00
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Отсрочку в "Резерв+" можно оформить автоматически: кого это касается Фото: в ТЦК объяснили, кто может автоматически получить отсрочку в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине некоторые военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" автоматически. В ТЦК разъяснили, кого именно это касается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Волынского областного ТЦК и СП.

В частности, это касается лиц, которые:

  • состоят в браке с военнослужащим или военнослужащей;
  • имеют с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.

Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что делать, если не удается оформить отсрочку?

Самая распространенная в этом проблема, когда в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным.

В таком случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре "Оберег" через одно из приложений:

"Резерв+":

  1. Открыть приложение "Резерв+".
  2. Перейти в раздел "Меню" - "Исправить данные онлайн".
  3. Подать запрос "Я уже военный".
  4. После обновления статуса - подать запрос на отсрочку повторно.

"Армия+":

  • Авторизоваться в приложении "Армия+".
  • На странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий военный".
  • Заполнить необходимые данные.
  • После подтверждения статуса - вернуться в "Резерв+" и подать заявку на отсрочку повторно.

"Если все сделано правильно - система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур", - добавляют в ТЦК.

Напомним, что "Резерв+" является мобильным приложением, созданным государством для цифровизации воинского учета и упрощения взаимодействия граждан с ТЦК. В приложении можно подавать заявки на отсрочку, обновлять личные данные и проверять статус учета.

Приложение работает на базе государственного реестра "Оберег", содержащего актуальную информацию о военнообязанных.

Недавно мы писали, что в приложении "Резерв+" фиксировали масштабный сбой.

Также сообщалось, что приложение летом позволит военнообязанным оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой.

Для граждан, которые уже проходят военную службу, но до сих пор имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты.

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ТЦК Мобилизация в Украине Воинский учет Отсрочка
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