Отсрочку в "Резерв+" можно оформить автоматически: кого это касается

Фото: в ТЦК объяснили, кто может автоматически получить отсрочку в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине некоторые военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" автоматически. В ТЦК разъяснили, кого именно это касается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Волынского областного ТЦК и СП.

В частности, это касается лиц, которые: состоят в браке с военнослужащим или военнослужащей;

имеют с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет. Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Что делать, если не удается оформить отсрочку? Самая распространенная в этом проблема, когда в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В таком случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре "Оберег" через одно из приложений: "Резерв+": Открыть приложение "Резерв+". Перейти в раздел "Меню" - "Исправить данные онлайн". Подать запрос "Я уже военный". После обновления статуса - подать запрос на отсрочку повторно. "Армия+": Авторизоваться в приложении "Армия+".

На странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий военный".

Заполнить необходимые данные.

После подтверждения статуса - вернуться в "Резерв+" и подать заявку на отсрочку повторно. "Если все сделано правильно - система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур", - добавляют в ТЦК.