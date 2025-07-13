Отсрочку в "Резерв+" можно оформить автоматически: кого это касается
В Украине некоторые военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" автоматически. В ТЦК разъяснили, кого именно это касается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Волынского областного ТЦК и СП.
В частности, это касается лиц, которые:
- состоят в браке с военнослужащим или военнослужащей;
- имеют с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.
Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Что делать, если не удается оформить отсрочку?
Самая распространенная в этом проблема, когда в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным.
В таком случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре "Оберег" через одно из приложений:
"Резерв+":
- Открыть приложение "Резерв+".
- Перейти в раздел "Меню" - "Исправить данные онлайн".
- Подать запрос "Я уже военный".
- После обновления статуса - подать запрос на отсрочку повторно.
"Армия+":
- Авторизоваться в приложении "Армия+".
- На странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий военный".
- Заполнить необходимые данные.
- После подтверждения статуса - вернуться в "Резерв+" и подать заявку на отсрочку повторно.
"Если все сделано правильно - система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур", - добавляют в ТЦК.
Напомним, что "Резерв+" является мобильным приложением, созданным государством для цифровизации воинского учета и упрощения взаимодействия граждан с ТЦК. В приложении можно подавать заявки на отсрочку, обновлять личные данные и проверять статус учета.
Приложение работает на базе государственного реестра "Оберег", содержащего актуальную информацию о военнообязанных.
Недавно мы писали, что в приложении "Резерв+" фиксировали масштабный сбой.
Также сообщалось, что приложение летом позволит военнообязанным оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой.
Для граждан, которые уже проходят военную службу, но до сих пор имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его уплаты.
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