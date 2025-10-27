Отсрочки через ЦНАП: что изменится и могут ли мобилизовать в период подачи документов

Автоматическое продление отсрочки

Стоит напомнить, что в Украине каждые 3 месяца у нас продолжается военное положение. Соответственно каждые 3 месяца значительная часть отсрочек теряет свою силу. Те кто имеет право на отсрочку - должны получать новую.

По его словам, около 600 тысяч украинцев с 1 ноября получат отсрочки без личных обращений.

"Для того, чтобы уменьшить очереди в ТЦК, уменьшить нагрузку и сделать процесс более прозрачным, большую часть этих отсрочек - действительно около 600 тысяч - мы продолжаем автоматически. Людям для этого ничего делать не нужно", - подчеркнул Баник.

По его словам, система будет проверять действующие основания в государственных реестрах - например, наличие трех детей, обучение или научной деятельности. В таком случае посещать ТЦК или ЦНАП не нужно, а уведомление о продлении появится в "Резерв+".

Кто оформляет отсрочку онлайн, а кто - через ЦПАУ

Новые отсрочки можно будет оформить двумя путями: онлайн в "Резерв+" или через ЦПАУ. Основные 11 категорий отсрочек (которые охватывают 80% случаев) будут доступны в приложении. По его словам, 9 основных отсрочек уже доступны в "Резерв+", еще 2 будут доступны в ближайшие дни.

"Если ты впервые подаешься на отсрочку, или если у категории много бумажных документов, или ты просто не пользуешься "Резервом" - можно будет обратиться в ЦНАП. Но только после 1 ноября", - пояснил Баник.

Чиновник подчеркнул, что ЦНАПтолько принимает документы и передает их в ТЦК, а решение принимает именно ТЦК. Через 7 дней информацию можно будет проверить в "Резерв+" или узнать непосредственно в ЦПАУ.

Что делать тем, кто обратился в ТЦК до 1 ноября

По словам Баника, до 31 октября система работает в старом режиме, а ЦНАП - еще не принимает документы. Стоит заметить, что можно обратиться в любой ЦПАУ, а не только по месту жительства.

"До 31 октября включительно все работает в старом режиме. ЦНАП еще не принимает людей, а ТЦК продолжает работать, как и раньше", - отметил он.

При этом Минобороны рекомендует по возможности оформлять документы через "Резерв", чтобы иметь актуальный цифровой документ без лишних визитов.

Могут ли мобилизовать во время рассмотрения документов в ЦПАУ

На вопрос о статусе военнообязанного в период рассмотрения документов Мстислав Баник ответил, что действуют предыдущие правила.

"Его текущая отсрочка действует до 5 ноября, пока продолжается наш период военного положения. В целом все правила остаются такими же, как были три месяца или полгода назад", - сказал он.

Таким образом, подача документов не отменяет действующей отсрочки, и до завершения ее срока статус военнообязанного не меняется.