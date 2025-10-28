Отсрочки через ЦНАП: что важно знать перед подачей заявления 1 ноября

Как отметили в Минцифры, именно их команда отвечает за запуск сервиса в Центрах предоставления админуслуг.

Там также напомнили, что в субботу, 1 ноября, подать заявление об отсрочке можно будет только в тех ЦНАП, которые работают в субботу.

"Советуем проверить график работы центра заранее", - отметили в министерстве.

Отсрочка через "Резерв+" и в ЦНАП

Напомним, что в Украине недавно обновили правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. В частности, из этого процесса исключили территориальные центры комплектования (ТЦК).

Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября ТЦК начнут отказывать в приеме документов отдельных военнообязанных. Речь идет о категориях граждан, которые отныне могут оформить или продлить отсрочку через ЦНАПили сервис "Резерв+".

Также ранее РБК-Украина объясняло, кто именно из военнообязанных и каким образом сможет проверить, была ли их отсрочка продлена автоматически. В частности, те, у кого есть приложение "Резерв+", до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября.