Отсрочки через ЦНАП: что важно знать перед подачей заявления 1 ноября

В Украине изменили правила подачи документов для отсрочки от мобилизации. Уже в эту субботу, 1 ноября документы можно будет подать через ЦНАП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Как отметили в Минцифры, именно их команда отвечает за запуск сервиса в Центрах предоставления админуслуг.
Там также напомнили, что в субботу, 1 ноября, подать заявление об отсрочке можно будет только в тех ЦНАП, которые работают в субботу.
"Советуем проверить график работы центра заранее", - отметили в министерстве.
Напомним, что в Украине недавно обновили правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. В частности, из этого процесса исключили территориальные центры комплектования (ТЦК).
Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября ТЦК начнут отказывать в приеме документов отдельных военнообязанных. Речь идет о категориях граждан, которые отныне могут оформить или продлить отсрочку через ЦНАПили сервис "Резерв+".
Также ранее РБК-Украина объясняло, кто именно из военнообязанных и каким образом сможет проверить, была ли их отсрочка продлена автоматически. В частности, те, у кого есть приложение "Резерв+", до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября.
Кроме этого глава цифровых проектов Минобороны Мстислав Баник рассказал, что изменится и могут ли мобилизовать в период подачи документов через ЦНАП.
По его словам, подача документов не отменяет действующей отсрочки, и до завершения ее срока статус военнообязанного не меняется.