Отсрочка не для всех. Адвокат объяснила, кого из студентов могут мобилизовать

Кто из студентов не имеет права на отсрочку

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" получить отсрочку могут соискатели:

профессионального (профессионально-технического);

профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании";

определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании"; докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

"Что в данном случае означает последовательное образование? Это получение следующего образовательного уровня после завершения предыдущего, согласно установленной образовательной иерархии. Простым языком, после школы – поступление в колледж или университет, после бакалавра - поступление в магистратуру. После магистратуры – поступление в аспирантуру. То есть те лица, которые получают образование не последовательно, не смогут получить отсрочку от мобилизации", – рассказывает Диана Тернова.

Также не получат отсрочку те, кто учатся на заочной или вечерней форме или были отчислены с учебы.

Мобилизуют ли аспирантов?

Относительно аспирантуры есть определенные дополнительные нюансы. Поскольку очное обучение возможно только на бюджетной основе, а контрактная форма для дневного обучения аспирантов отменена.

Соответственно, право на отсрочку от мобилизации имеют только те аспиранты, которые учатся на дневной бюджетной форме, говорит юрист.

"Это подтверждается приказом Минобразования №910, которым были внесены некоторые изменения в условия приема в аспирантуру. Но надо заметить, что те аспиранты, которые начали обучение до вступления данных норм, продолжают иметь право на отсрочку, несмотря на форму обучения", – отмечает собеседница.

Как оформить отсрочку студентам

Диана Терновая рассказывает: оформить отсрочку на данном основании можно как через ТЦК и СП, так и не посещая его, оформить через мобильное приложение Резерв+.

Эта функция в приложении Резерв+ позволяет студентам дневной формы автоматически оформить отсрочку от мобилизации. Этот механизм работает благодаря интеграции с реестрами Министерства образования, что позволяет подтягивать данные об обучении без дополнительных документов.

"Будучи в статусе студента, который соответствует вышеупомянутым критериям, нужно через интерфейс "Резерв+ отправить запрос в реестр МОН, в дальнейшем после автоматического подтверждения статуса студента дневной формы система будет предоставлять отсрочку", – объясняет Тернова.