Відстрочка не для всіх. Адвокат пояснила, кого зі студентів можуть мобілізувати

Хто зі студентів не має права на відстрочку

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" отримати відстрочку можуть здобувачі:

професійної (професійно-технічної);

фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту";

визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту"; докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

"Що в даному випадку означає послідовна освіта? Це здобуття наступного освітнього рівня після завершення попереднього, згідно з встановленою освітньою ієрархією. Простою мовою, після школи – вступ до коледжу або університету, після бакалавра – вступ на магістратуру. Після магістратури – вступ до аспірантури. Тобто ті особи, які здобувають освіту не послідовно, не зможуть отримати відстрочку від мобілізації", – розповідає Діана Тернова.

Також не отримають відстрочку ті хто навчаються на заочній або вечірній формі або були відраховані з навчання.

Чи мобілізують аспірантів?

Стосовно аспірантури є певні додаткові нюанси. Оскільки очне навчання можливе лише на бюджетній основі, а контрактну форму для денного навчання аспірантів скасовано.

Відповідно, право на відстрочку від мобілізації мають лише ті аспіранти, які навчаються на денній бюджетній формі, каже юристка.

"Це підтверджується наказом Міносвіти №910, яким були внесені деякі зміни до умов прийому до аспірантури. Але треба зауважити, що ті аспіранти, які розпочали навчання до вступу даних норм, продовжують мати право на відстрочку, не зважаючи на форму навчання", – зауважує співрозмовниця.

Як оформити відстрочку студентам

Діана Тернова розповідає: оформити відстрочку на даній підставі можна як через ТЦК та СП, так і не відвідуючи його, оформити через мобільний додаток Резерв+.

Ця функція в застосунку Резерв+ дозволяє студентам денної форми автоматично оформити відстрочку від мобілізації. Цей механізм працює завдяки інтеграції з реєстрами Міністерства освіти, що дає змогу підтягувати дані про навчання без додаткових документів.

"Будучи в статусі студента, який відповідає вищезазначеним критеріям, потрібно через інтерфейс "Резерв+ надіслати запит до реєстру МОН, надалі після автоматичного підтвердження статусу студента денної форми система надаватиме відстрочку", – пояснює Тернова.