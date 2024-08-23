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Отсрочка от мобилизации для педагогов: какие документы обязательно нужно предоставить в ТЦК

Украина, Киев, Пятница 23 августа 2024 19:10
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Отсрочка от мобилизации для педагогов: какие документы обязательно нужно предоставить в ТЦК Фото: Отсрочка для педагогов (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Дмитрий Франчук

Некоторые учителя могут получить отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно правильно собрать и подать документы в ТЦК.

РБК-Украина разбиралось, что нужно сделать учителям, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

Преподаватели и учителя, научно-педагогические работники, работающие на ставку не менее 0,75, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается работников высших и профессиональных вузов, научных учреждений и общеобразовательных школ, при условии, что они заняты по основному месту работы. Однако преподаватели университетов, у которых нет научной степени, такого права не имеют.

Подача документов на отсрочку

Адвокат Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина отмечает, что оформление отсрочки от мобилизации для школьного учителя предусматривает выполнение нескольких последовательных шагов.

Прежде всего, необходимо обратиться в администрацию учебного заведения. Там вы должны получить от директора школы справку, подтверждающую, что вы работаете в этом заведении на постоянной основе и на полную ставку (или не менее 0,75 ставки).

Также вы должны получить характеристику педагогической деятельности. Попросите администрацию составить характеристику, в которой будет указана ваша квалификация, стаж работы и вклад в учебный процесс

После получения документов с вашего места работы, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) со следующим перечнем документов:

  • Паспорт гражданина Украины
  • Идентификационный код
  • Военный билет
  • Справка с места работы, где указано, что вы работаете учителем на полную ставку (или не менее 0,75 ставки)
  • Характеристика педагогической деятельности
  • Диплом об образовании
  • Заявление на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации

Также вам могут назначить прохождение медицинской комиссии для подтверждения здоровья.

Рассмотрение заявления

Заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматриваются в ТЦК и СП в течение семи дней с момента их подачи. Если комиссия запрашивает дополнительную информацию у государственных органов, срок рассмотрения может быть продлен. В таком случае решение будет принято не позднее следующего дня после получения требуемого ответа.

После рассмотрения документов и, при необходимости, медицинской комиссии, ТЦК и СП принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Получение отсрочки

Когда комиссия примет решение о предоставлении отсрочки педагогическому работнику, он сможет получить соответствующий документ, подтверждающий это право.

После этого необходимо каждый год или по требованию ТЦК и СП подтверждать право на отсрочку, предоставляя актуальные документы.

Дмитрий Франчук рекомендует хранить копии всех документов – это поможет избежать проблем в будущем.

Также важно отслеживать сроки подачи документов и не пропускать их.

Напомним, РБК-Украина писало, какие нововведения по получению отсрочки от мобилизации ввели в Украине и как получить отсрочку, когда кто-то из родственников нуждается в уходе.

Ранее мы также писали, как правильно подавать документы на продление отсрочки.

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