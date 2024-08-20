Бронирование от мобилизации. Нужно ли во второй раз подавать документы заново

Около 930 тыс. военнообязанных украинцев сейчас имеют бронирование от мобилизации. К концу недели это количество пересечет границу в 1 млн. Некоторые уже повторно подают документы на бронирование.

РБК-Украина разбиралось с адвокатом Дмитрием Франчуком, какие документы должны подать военнообязанные в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы продолжить бронирование.

Какие документы нужны для повторного бронирования

Адвокат отмечает, что процедура повторной подачи документов на бронирование во время военного положения требует тщательной подготовки. Список необходимых документов зависит от нескольких факторов, в частности от причины бронирования, требований конкретного предприятия и возможных изменений в законодательстве.

Основные документы, которые могут потребоваться:

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код

Военный билет

Трудовая книжка или договор о труде

Документы, подтверждающие причину бронирования (например, студенческий билет или справка с предприятия)

Медицинская справка

Другие документы по требованию ТЦК и СП

Как упростить процедуру повторной подачи документов

Если ранее уже был представлен полный пакет документов, при повторной подаче могут потребоваться только копии некоторых из них или справка о неизменности обстоятельств, ставших основанием для бронирования.

Чтобы упростить процедуру повторной подачи документов на бронирование от мобилизации, обратитесь в ТЦК и СП по месту регистрации для получения наиболее актуальной информации. Также следует проконсультироваться с кадровой службой предприятия, имеющего право на бронирование.

Адвокат отмечает, что важно хранить копии всех документов и быть готовым к возможным дополнительным требованиям со стороны ТЦК и СП.