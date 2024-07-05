Бронь для педагогов. Дадут ли отсрочку тем, у кого нет научной степени

Согласно закону о мобилизации , вступившему в силу 18 мая 2024 года, право на отсрочку имеют некоторые работники отрасли образования. Но не все. В частности, под право получения отсрочки точно подпадают преподаватели, у которых есть научная степень.

В комментарии РБК-Украина объясняет адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись пояснила, можно ли получить отсрочку преподавателям университетов, не имеющих научной степени, и какие документы необходимы педагогам для получения отсрочки.

Кто из педагогов имеет право на отсрочку

Преподаватели и учителя, научные и научно-педагогические работники на ставку не менее 0,75: к этой категории относятся научные и научно-педагогические работники высших и профессиональных вузов, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.

Также такое право имеют педагоги профессиональных высших, профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений и общеобразовательных школ, при условии, что они работают в соответствующих учреждениях или учреждениях по основному месту работы на не менее 0,75 ставки.

Отсрочка для преподавателей университетов, у которых нет научных степеней, не предусмотрена, говорит Лариса Кись.

"В основном это ассистенты, старшие преподаватели, просто преподаватели, которые в том числе обеспечивают проведение лабораторных работ, практических занятий, семинарские занятия в вузах. Сейчас сложилась ситуация, что студенты - мужчины определенных форм обучения имеют право на отсрочку, а их преподаватели мужского пола - нет", - отмечает она.

Документы, необходимые педагогам для получения отсрочки, кроме заявления:

справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда (не менее 0,75);

диплом о научной степени.

Впрочем, право на отсрочку есть у тех, кто работает школьным учителем, и при этом не имеет научной степени.