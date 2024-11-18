Отсрочка от мобилизации для опекунов детей с инвалидностью: куда обращаться и что делать

Напомним,что на этой неделе правительство приняло важные изменения по критериям бронирования от мобилизации и получению статуса критичности предприятий. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

Кроме того. уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает внести изменения в законодательство - насчет предоставления отсрочки от мобилизации бывшим гражданским заложникам.