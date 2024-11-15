Раду призывают разрешить отсрочку бывшим гражданским заложникам: детали

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает внести изменения в законодательство - насчет предоставления отсрочки от мобилизации бывшим гражданским заложникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию омбудсмена в Telegram.

Почему Лубинец предлагает изменить законодательство

Уполномоченный ВРУ по правам человека напомнил, что 18 мая 2024 года вступил в силу закон №3633-ІХ, предусматривающий среди прочего, что бывшие военнопленные имеют право на увольнение с военной службы, если они не выразили желания продолжать службу.

Также они имеют право не подлежать принудительной мобилизации.

"В то же время гражданские мужчины, которые были незаконно лишены свободы Россией и тоже находились в ненадлежащих условиях и подвергались пыткам, подлежат мобилизации наравне с другими военнообязанными", - подчеркнул Лубинец.

Он рассказал, что семьи незаконно заключенных гражданских в результате агрессии против Украины и общественные организации обращаются в Офис омбудсмена - поскольку в этом году участились случаи возвращения гражданских мужчин, которые сталкиваются с вопросом мобилизации.

"Они обеспокоены, что освобожденные родственники снова будут иметь риск заключения или плена, чего их физическое и психическое здоровье не сможет выдержать. Также родственники видят дискриминационный характер украинского законодательства", - объяснил омбудсмен.

По его словам, проблемой является то, что международных стандартов, регулирующих права таких людей, не существует.

"Украина впервые столкнулась с ситуацией, когда государство-агрессор в нарушение норм международного гуманитарного права задерживает гражданских лиц. Нашей стране самой приходится создавать правовые стандарты, которые будут примером для других стран", - считает чиновник.

Что именно предлагает изменить омбудсмен

Лубинец сообщил, что обратился с предложениями в соответствующие профильные комитеты Верховной Рады Украины.

"Мне сообщили, что предложения донесли до сведения народных депутатов Украины, имеющих право законодательной инициативы. Также данный вопрос обсуждается в рамках Рабочей группы по вопросам защиты прав и свобод гражданских лиц, которая работает по моей инициативе в составе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - рассказал он.

Омбудсмен уточнил, что для решения законодательного пробела необходимо внести изменения:

в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в части статьи 23) - которые будут предусматривать отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных граждан, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

(в части статьи 23) - которые будут предусматривать отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных граждан, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины в закон "О воинской обязанности и военной службе" (в части статьи 26) - относительно оснований для увольнения с военной службы в связи с лишением личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которое было до призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период

Уполномоченный ВРУ по правам человека уточнил, что на данный момент "отсутствует конкретная позиция" от профильных комитетов парламента.

"Данная проблема требует огласки, ведь она до сих пор не решена. Буду прилагать все усилия, чтобы устранить проявления дискриминации и удовлетворить просьбы общественности", - подытожил он.

Пост Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)