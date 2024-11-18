UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Відстрочка від мобілізації для опікунів дітей з інвалідністю: куди звертатися та що робити

Фото: відстрочка для дітей з інвалідністю (zoda.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Жінки й чоловіки, які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для оформлення відстрочки необхідно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на ім’я голови комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

Це стосується опікунів, піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів.

Які документи потрібні

До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Копії документів потрібно засвідчити власним підписом із приміткою "Згідно з оригіналом", або нотаріально.

Перелік необхідних документів:

  • Паспорт громадянина України.
  • Військово-обліковий документ.

Документи про інвалідність дитини:

  • Медичний висновок про дитину з інвалідністю.
  • Індивідуальна програма реабілітації дитини, видана лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).

Документи про родинні стосунки:

  • Свідоцтво про народження дитини (для біологічних батьків).
  • Рішення органів влади або суду про опіку чи піклування (для опікунів).
  • Рішення суду про усиновлення дитини (для усиновителів).

Як довго розглядають документи

Рішення щодо надання відстрочки приймається протягом 7 днів. У разі необхідності надсилання запитів до інших органів, процес може тривати, але не більше одного дня після отримання відповідей.

Відстрочка діє:

  • До завершення воєнного стану.
  • До моменту скасування інвалідності дитини.
Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в УкраїніВідстрочка