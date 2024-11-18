Відстрочка від мобілізації для опікунів дітей з інвалідністю: куди звертатися та що робити

Нагадаємо,що цього тижня уряд ухвалив важливі зміни щодо критеріїв бронювання від мобілізації та отримання статусу критичності підприємств. Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня поточного року.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає внести зміни до законодавства - щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім цивільним заручникам.