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Отсрочка от мобилизации для опекунов детей с инвалидностью: куда обращаться и что делать

Украина, Понедельник 18 ноября 2024 16:24
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Отсрочка от мобилизации для опекунов детей с инвалидностью: куда обращаться и что делать Фото: отсрочка для родителей детей с инвалидностью (zoda.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Женщины и мужчины, которые опекают ребенка с инвалидностью до 18 лет, могут получить отсрочку от мобилизации. Для оформления отсрочки необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на имя председателя комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Это касается опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей.

Какие документы нужны

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на отсрочку. Копии документов должны быть заверены личной подписью с пометкой "Согласно оригиналу", либо нотариально.

Перечень обязательных документов:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Военно-учетный документ.

Документы про инвалидность ребенка:

  • Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью.
  • Индивидуальная программа реабилитации ребенка, выданная врачебно-консультативной комиссией (ВКК).

Документы про семейные отношения:

  • Свидетельство о рождении ребенка (для биологических родителей).
  • Решение органов власти или суда об установлении опеки или попечительства (для опекунов).
  • Решение суда об усыновлении ребенка (для усыновителей).

Как долго рассматривают документы

Заявление рассматривается в течение 7 дней. Если необходимо отправить запросы в другие органы для подтверждения информации, процесс может быть продлен, но не более чем на один день после получения ответов на запросы.

Отсрочка действует:

  • До окончания военного положения.
  • До момента отмены инвалидности ребенка.

Напомним,что на этой неделе правительство приняло важные изменения по критериям бронирования от мобилизации и получению статуса критичности предприятий. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

Кроме того. уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает внести изменения в законодательство - насчет предоставления отсрочки от мобилизации бывшим гражданским заложникам.

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Мобилизация в Украине Отсрочка
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