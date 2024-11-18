Отсрочка от мобилизации для опекунов детей с инвалидностью: куда обращаться и что делать

Женщины и мужчины, которые опекают ребенка с инвалидностью до 18 лет, могут получить отсрочку от мобилизации. Для оформления отсрочки необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на имя председателя комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Заявление рассматривается в течение 7 дней . Если необходимо отправить запросы в другие органы для подтверждения информации, процесс может быть продлен, но не более чем на один день после получения ответов на запросы.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на отсрочку. Копии документов должны быть заверены личной подписью с пометкой "Согласно оригиналу", либо нотариально.

Напомним,что на этой неделе правительство приняло важные изменения по критериям бронирования от мобилизации и получению статуса критичности предприятий. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

Кроме того. уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает внести изменения в законодательство - насчет предоставления отсрочки от мобилизации бывшим гражданским заложникам.