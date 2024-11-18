Отсрочка от мобилизации для опекунов детей с инвалидностью: куда обращаться и что делать
Женщины и мужчины, которые опекают ребенка с инвалидностью до 18 лет, могут получить отсрочку от мобилизации. Для оформления отсрочки необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на имя председателя комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Это касается опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей.
Какие документы нужны
К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на отсрочку. Копии документов должны быть заверены личной подписью с пометкой "Согласно оригиналу", либо нотариально.
Перечень обязательных документов:
- Паспорт гражданина Украины.
- Военно-учетный документ.
Документы про инвалидность ребенка:
- Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью.
- Индивидуальная программа реабилитации ребенка, выданная врачебно-консультативной комиссией (ВКК).
Документы про семейные отношения:
- Свидетельство о рождении ребенка (для биологических родителей).
- Решение органов власти или суда об установлении опеки или попечительства (для опекунов).
- Решение суда об усыновлении ребенка (для усыновителей).
Как долго рассматривают документы
Заявление рассматривается в течение 7 дней. Если необходимо отправить запросы в другие органы для подтверждения информации, процесс может быть продлен, но не более чем на один день после получения ответов на запросы.
Отсрочка действует:
- До окончания военного положения.
- До момента отмены инвалидности ребенка.
Напомним,что на этой неделе правительство приняло важные изменения по критериям бронирования от мобилизации и получению статуса критичности предприятий. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.
Кроме того. уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает внести изменения в законодательство - насчет предоставления отсрочки от мобилизации бывшим гражданским заложникам.