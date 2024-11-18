Відстрочка від мобілізації для опікунів дітей з інвалідністю: куди звертатися та що робити

Жінки й чоловіки, які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для оформлення відстрочки необхідно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на ім’я голови комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

Рішення щодо надання відстрочки приймається протягом 7 днів . У разі необхідності надсилання запитів до інших органів, процес може тривати, але не більше одного дня після отримання відповідей.

До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Копії документів потрібно засвідчити власним підписом із приміткою "Згідно з оригіналом", або нотаріально.

Це стосується опікунів, піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів.

Нагадаємо,що цього тижня уряд ухвалив важливі зміни щодо критеріїв бронювання від мобілізації та отримання статусу критичності підприємств. Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня поточного року.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає внести зміни до законодавства - щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім цивільним заручникам.