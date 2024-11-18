Відстрочка від мобілізації для опікунів дітей з інвалідністю: куди звертатися та що робити
Жінки й чоловіки, які опікуються дитиною з інвалідністю до 18 років, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для оформлення відстрочки необхідно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на ім’я голови комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
Це стосується опікунів, піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів.
Які документи потрібні
До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Копії документів потрібно засвідчити власним підписом із приміткою "Згідно з оригіналом", або нотаріально.
Перелік необхідних документів:
- Паспорт громадянина України.
- Військово-обліковий документ.
Документи про інвалідність дитини:
- Медичний висновок про дитину з інвалідністю.
- Індивідуальна програма реабілітації дитини, видана лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).
Документи про родинні стосунки:
- Свідоцтво про народження дитини (для біологічних батьків).
- Рішення органів влади або суду про опіку чи піклування (для опікунів).
- Рішення суду про усиновлення дитини (для усиновителів).
Як довго розглядають документи
Рішення щодо надання відстрочки приймається протягом 7 днів. У разі необхідності надсилання запитів до інших органів, процес може тривати, але не більше одного дня після отримання відповідей.
Відстрочка діє:
- До завершення воєнного стану.
- До моменту скасування інвалідності дитини.
Нагадаємо,що цього тижня уряд ухвалив важливі зміни щодо критеріїв бронювання від мобілізації та отримання статусу критичності підприємств. Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня поточного року.
Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає внести зміни до законодавства - щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім цивільним заручникам.