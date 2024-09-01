Отсрочка от мобилизации для неполнородных родственников. Что изменилось и как было раньше

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Как было раньше

Суть заключается в том, что в предыдущем законе о мобилизации в статье 23 в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, было указано, что "не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли, или пропали без вести при участии в боевых действиях".

Однако в новый "мобилизационный" закон №10449, который вступил в силу 18 мая этого года, в статью 23 была внесена правка и в пункте о тех, кто не подлежит мобилизации, убрали "...(неполнородный) брат/сестра".

На практике это означало, что если женщина имеет от разных мужчин двух сыновей, они оба могли быть мобилизованы. В то же время государство гарантирует, что из двух родных братьев в такой же ситуации один из них имеет право на отсрочку.

В свою очередь семьи погибших военнослужащих обратились к народным депутатам в части толкования "родных братьев/сестер" с уточняющими понятиями "полнородных и неполнородных". Кроме того, на сайте ОП также появилась петиция с соответствующим призывом.

Семьи призвали вернуть изъятую норму, отметив, что "отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, это не в их силах".

Семьи погибших, у которых сложилась такая ситуация, призвали вернуть предварительную формулировку ст. 23 пункта о тех, кто не подлежит мобилизации, "родной (полнородный, неполнородный) брат/сестра".

Рада внесла изменения. Что это значит

Уже 21 августа 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №11391 о возвращении отсрочки от призыва для военнообязанных чьи неполнородные брат или сестра погибли, или пропали без вести во время участия в боевых действиях. "За" отдали свои голоса 310 народных избранников.

Согласно принятому документу, неполнородные брат или сестра (т. е. лица, которые имеют только общую мать, или общего отца), чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, имеют право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Соответствующий документ 27 августа был отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. После того как он его подпишет, закон вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования.

Кабмин в свою очередь обязан в десятидневный срок со дня вступления в силу документа привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.