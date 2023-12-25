Отсрочка, повестки и призыв с 25 лет: главные положения нового законопроекта о мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона.

О возрастном пороге

В новом законопроекте предлагается сменить призывной возраст с 27 до 25 лет.

"Базовую военную службу проходят граждане Украины в возрасте до 25 лет в соответствии с законами Украины в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях с целью получения военно-учетной специальности, приобретения практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества. Указанные граждане Украины могут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до достижения 25 лет", - говорится в сравнительной таблице.

Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявлял, что его ведомство , возможно, будет просить о призыве мужчин с 25 до 60 лет. При этом президент Владимир Зеленский говорил, что подпишет законопроект об увеличении призывного возраста при достаточном количестве аргументов от чиновников.

Отпуск для военнослужащих

В новом законопроекте предлагается предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим после их освобождения из плена с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части (кроме военнослужащих, которые выразили желание уволиться с военной службы после освобождения из плена и против них не возбуждено уголовное производство).

Категории граждан, не подлежащих призыву

Согласно тексту законопроекта, право на отсрочку будут иметь:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности (профессии);

докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования условия которых работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанных из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения;

право на отсрочку от призыва не имеют государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Получение повесток

В новом законопроекте будет более четко прописано установление требований к повесткам о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также порядок их вручения гражданам Украины.

Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть вручена гражданину лично:

в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки;

по месту жительства (пребывания) представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскими;

по месту работы представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскими.

повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Напомним, что в последнее время телеграммы-каналы начали активно распространять информацию о том, что в Украине в конце декабря "начнут работать блок-посты по вручению повесток". Кроме того, они писали, что "вскоре якобы появятся повестки в "Действии".

Источником сообщения стал бывший советник мэра Ивано-Франковска, военного 72-й бригады Назария Кишака.

Впрочем, официально такая информация не подтверждалась.

Добавим, что подобные слухи неоднократно распространялись по сети. Впрочем, в интервью РБК-Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже отмечал, что повестки военнообязанным через "Действие" не будут посылать. Кроме того, такое новшество даже не планируется. Интервью с министром можно прочестьпо ссылке.

Украина вносит изменения в мобилизацию

Как ранее сообщалось, украинские власти работают над изменениями относительно правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Вечером понедельника, 25 декабря, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.

Также мы писали, что парламентарии работают над уточнением основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а вопросом номер один для украинской власти стала демобилизация. Впрочем, как объяснял министр обороны Рустем Умеров, полная демобилизация в Украине не возможна до окончания войны.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский не отрицает уменьшения возрастного порога мобилизованных до 25 лет.

Кроме того, глава государства во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев. Это подтвердили и в правящей партии. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.

Более подробно о возможных изменениях в мобилизации писало РБК-Украина в материале.

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