Отсрочка или освобождение от призыва на срочную службу. Кабмин утвердил новые правила

Правительство внесло изменения в правила, согласно которым гражданин Украины сможет получить отсрочку или быть освобожден от призыва на срочную службу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Постановление №543 позволит привести отдельные нормы Положения в соответствие с требованиями законодательства Украины, регулирующими вопрос предоставления отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную военную службу.

Новыми правилами предусмотрена возможность определить основания для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывнику, который имеет ребенка (детей) младше 18 лет и воспитывает его (их) самостоятельно.

Кроме того, были изъяты основания для предоставления отсрочки от призыва призывникам, имеющим ребенка или жену с инвалидностью.

Также были определены основания для освобождения от призыва на срочную военную службу призывников:

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;

имеющие жену среди лиц с инвалидностью;

которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.

Кому могут предоставить отсрочку от службы

Напомним, 25 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский подписал указ "Об общей мобилизации", которым была объявлена всеобщая и открытая мобилизация.

Подробно о том, как проходила мобилизация можно прочитать в материале - "Мобилизация в Украине. Кто имеет право на отсрочку: список".

Категории граждан, которые могут получить отсрочку от службы, определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Подробно о том, как получить отсрочку от службы во время военного положения читайте в материале РБК-Украина - "Как получить отсрочку от службы во время войны: список документов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.