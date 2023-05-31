Відстрочка чи звільнення від призову на строкову службу. Кабмін затвердив нові правила

Уряд вніс зміни до правил, згідно з якими громадянин України зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Постанова №543 дозволить привести окремі норми Положення у відповідність із вимогами законодавства України, що врегульовують питання надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу.

Новими правилами передбачено можливість визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину (дітей) віком до 18 років і виховує її (їх) самостійно.

Окрім цього було вилучено підстави для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю.

Також було визначено підстави для звільнення від призову на строкову військову службу призовників:

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю;

які здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.

Кому можуть надати відстрочку від служби

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський підписав указ “Про загальну мобілізацію“, яким було оголошено загальну та відкриту мобілізацію.

Детально про те, як саме проходила мобілізація можна прочитати у матеріалі - "Мобілізація в Україні. Хто має право на відстрочку: список".

Категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від служби визначено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Детально проте, як отримати відстрочку від служби під час воєнного стану читайте в матеріалі РБК-Україна - "Як отримати відстрочку від служби під час війни: список документів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.