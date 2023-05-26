Как получить отсрочку от службы во время войны: список документов

Во время действия военного положения все мужчины в Украине от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Но есть исключения – некоторым людям могут давать отсрочку.

О том, кто имеет право на отсрочку от службы во время войны , РБК-Украина рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Кому могут предоставить отсрочку от службы

Эти категории определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Важно, что правом на отсрочку можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего. Отсрочку не могут дать, если военнообязанный был призван на военную службу и отнесен к личному составу воинской части", – объясняет специалист.

Можно выделить две категории граждан, которым могут дать отсрочку от службы:

те, кому отсрочка предоставляется в обязательном порядке;

граждане, которые могут быть призваны с их согласия.

Кого могут призвать на службу по их согласию

1. Забронированных работников за органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.

"Учитывая процедуру бронирования, которую должен осуществить работодатель, в ТЦК и СП будет наличествовать вся информация о полученной отсрочке таким работником. Для работника желательно иметь выдержку о том, что он забронирован. Такую выдержку выдает работодатель, а работник только расписывается в специальной ведомости работодателя о том, что он эту выдержку получил", – объясняет специалист.

2. У кого есть жена (муж) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга), если у них есть инвалидность I или II группы;

Если у мужа жена является лицом с инвалидностью I или II группы, подтверждением для отсрочки будут документы об установлении инвалидности и свидетельство о браке.

Если у одного из родителей мужчины есть инвалидность, кроме документов об инвалидности подается также свидетельство о рождении. Для подтверждения отсрочки в связи с наличием инвалидности у одного из родителей жены следует предоставить: свидетельство о рождении жены, свидетельство о браке, документы об инвалидности.

Фото: Забронированных сотрудников могут призвать, но только с их согласия (Getty Images)

3. Лица с инвалидностью вне зависимости от группы. Для таких граждан подтверждением может быть:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Обратите внимание. Таких людей не обязывают проходить военно-врачебную комиссию для получения отсрочки.

4. Тех, кого признали временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья

"Такие люди должны пройти военно-врачебную комиссию и на основании заключения такой комиссии могут быть признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется на срок до шести месяцев с обязательным прохождением военно-врачебной комиссии по истечении срока действия отсрочки", – отмечает Антон Маринич.

5. Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

Чтобы получить отсрочку, им потребуются следующие документы:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

если брак был расторгнут, тогда следует решение суда о расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверения отца (матери) многодетной семьи.

6. Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Подтверждающими документами будут:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей.

Фото: Отсрочку могут получить женщины и мужчины, воспитывающие троих детей до 18 лет (Getty Images)

7. Женщины и мужчины, (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели) воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Или воспитывающие больного тяжелыми болезнями ребенка, у которого нет инвалидности:

Подтверждающими документами будут:

свидетельство о рождении;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной или другой документ, подтверждающий признание ребенка лицом с инвалидностью.

Относительно ребенка, который страдает тяжелой болезнью, но ему не установили инвалидность – нужен документ, который выдается врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.

8. Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

Для подтверждения нужно предоставить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной или иной документ, подтверждающий признание ребенка лицом с инвалидностью I или II группы. Также нужно свидетельство о рождении.

9. Граждане, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями – своими или жены (супруга).

"Таким людям нужно предоставить Акт установления факта осуществления ухода за вторым супругом или одним из своих родителей или родителей жены (супруга) или удостоверения (справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Для получения одного из этих документов об уходе необходимо обратиться в районную госадминистрацию, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода", – объясняет адвокат.

Также нужен документ – Вывод медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о том, что больная жена (родители) нуждаются в постоянном уходе.

Фото: Есть категории лиц, которые могут быть призваны на службу по их личному желанию (Getty Images)

"Указанные выше категории могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства", – говорит Антон Маринич.

Кого еще не могут призвать на службу во время войны

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

мужчины, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические сотрудники заведений высшего и профессионального высшего образования и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования.

"Главное основание для отсрочки – такие работники должны работать по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Учебное заведение как работодатель должно самостоятельно подавать сведения в ТЦК и СП относительно своих работников. Но желательно таким работникам оформить себе справку с места работы", – говорит собеседник.

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при проведении антитеррористической операции или при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Подтверждающими документами могут быть свидетельство о смерти близкого родственника или решение суда о признании пропавшими без вести.

"Военные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас, могут получить отсрочку во время частичной мобилизации на срок до шести месяцев. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию", – добавляет юрист.

Отдельная категория тех, кто имеет отсрочку:

народные депутаты Украины;

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины;

работники Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

работники Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины;

работники Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины.

Фото: Призову не подлежат те, кого по выводам врачебной комиссии признали непригодными к военной службе (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во второй категории граждан, которых не могут призвать на службу во время мобилизации, те, кто по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе с последующим исключением из военного учета.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, человек должен лично явиться в свой ТЦК и СП и предоставить документы, которые подтверждают эти основания.

Если нет возможности предъявить оригинал, желательно сделать нотариальные копии, чтобы их могли приобщить к личному делу в ТЦК и СП.

Но следует учитывать, что законодательством не установлены конкретные требования к документам, подтверждающим право на отсрочку.