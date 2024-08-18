Отсрочка для многодетных родителей: правила и что знать должникам по алиментам

В Украине родители троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Кроме тех, кто не задолжал по алиментам более трех месяцев.

Детальнее про отсрочку для многодетных родителей и какие документы нужны для ее подтверждения - в материале РБК-Украина ниже.

Согласно закону о мобилизации, принятом в этом году, одной из категорий, не подлежащей призыву на военную службу во время мобилизации, являются военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Заметим, что после вступления в силу нового закона о мобилизации (с 18 мая 2014 года) военнообязанные родители трех или более детей должны были явиться в ТЦК в течение 60 дней, чтобы доказать право на отсрочку. И не только факт отцовства трех или более несовершеннолетних детей. А и отсутствие задолженности, если обязаны платить алименты.

Поскольку если у человека есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца, человек потеряет право на отсрочку.

Впрочем, в случае погашения задолженности право на отсрочку будет возвращено.

Какие документы подтверждают право на отсрочку

Если все дети от одного брака и мужчина с женщиной состоит в данном браке:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного;

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более).

Если дети от разных браков или когда брак расторгнут с матерью детей:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного;

решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из военнообязанных родителей, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании, или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Для получения права на отсрочку в ТЦК и СП кроме вышеупомянутых документов необходимо подать заявление по форме, что предусмотрена в постановлении КМУ от 16 мая 2024 года № 560. Вопрос о предоставлении отсрочки рассматривает комиссия, созданная при территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Примечательно, что у таких категорий лиц в скором времени появится онлайн-отсрочка в мобильном приложении Резерв+. Как анонсировали в Минобороны, реализовать этот функционал планируется через интеграцию с другими реестрами. И как раз первые обновления в приложении будут касаться многодетных родителей, а также студентов дневной формы обучения.

Напомним, что получить отсрочку от военной службы можно не только по семейным обстоятельствам (многодетные родители только одна из категорий). Ее также могут получить через "бронь" на работе, по состоянию здоровья, в связи с профессиональной деятельностью, учебой и т.д.