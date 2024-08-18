Відстрочка для багатодітних батьків: правила та що варто знати боржникам за аліментами

В Україні батьки трьох або більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Крім тих, хто не заборгував за аліментами понад три місяці.

Детальніше про відстрочку для багатодітних батьків та які документи треба для її підтвердження - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Згідно із законом про мобілізацію, який був ухвалений цього року, однією з категорій, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації є військовозобов’язані чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Зауважимо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію (з 18 травня 2014 року) військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей повинні були з'явитися до ТЦК протягом 60 днів, аби довести право на відстрочку. І не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей. А й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти.

Оскільки якщо особа має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, людина втратить право на відстрочку.

Втім, у разі погашення заборгованості право на відстрочку буде повернуто.

Які документи підтверджують право на відстрочку

Якщо всі діти від одного шлюбу та чоловік із жінкою перебуває в даному шлюбі:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше).

Якщо діти від різних шлюбів або коли шлюб розірвано з матірʼю дітей:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), або рішення органу опіки й піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Для отримання права на відстрочку до ТЦК та СП окрім вищезазначених документів необхідно подати заяву, за формою що передбачена у постанові КМУ від 16 травня 2024 р. № 560. Питання щодо надання відстрочки розглядає комісія, яка утворена при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Цікаво, що у таких категорій осіб незабаром з'явиться онлайн-відстрочка в мобільному застосунку Резерв+. Як анонсували в Міноборони, реалізувати цей функціонал планують через інтеграцію з іншими реєстрами. І якраз перші оновлення в застосунку будуть стосуватися багатодітних батьків, а також студентів денної форми навчання.

Нагадаємо, що отримати відстрочку від військової служби можна не лише у зв'язку із сімейними обставинами (багатодітні батьки лише одна з категорій). Її також можуть отримати через "бронь" на роботі, за станом здоров'я, у зв'язку з професійною діяльністю, чи навчанням тощо.