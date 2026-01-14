Отставка Малюка и удар РФ по энергетике Украины: новости за 13 января

В ночь на 13 января января и утром Россия массированно атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. А Верховная Рада поддержала отставку Василия Малюка с должности председателя СБУ.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 13 января, - в материале РБК-Украина .

Нападение в школе Киева: 14-летнему подростку объявили подозрение в покушении на жизнь двух человек

По данным прокуроров, ученик 9 класса заранее подготовился к нападению и утром 12 января пришел в школу с ножом. В результате инцидента 39-летняя учительница и 14-летний школьник получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

Сам подозреваемый также госпитализирован и находится под наблюдением правоохранителей. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Российская нефть "застряла" в море из-за потери индийского рынка, - Bloomberg

Танкеры, которые перевозят российскую нефть, массово скапливаются в море. Одна из основных причин - потеря индийского рынка.

По информации издания, за четыре недели до 11 января Россия отгружала в среднем 3,42 млн баррелей нефти в сутки. Это примерно на 450 тысяч баррелей в сутки меньше докризисного пика перед Рождеством.

Пожары, разрушения и жертвы: все об атаке РФ на Киев, Одессу, Харьков и другие города

В ночь на 13 января января и утром Россия массированно атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса и другие города, в результате чего были зафиксированы пожары, разрушения и другие последствия.

Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за ударов России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по требованию Киева.

По его словам, причиной стали российские удары по Украине и игнорирование Москвой мирных инициатив, продвигаемых под эгидой США.

Рада поддержала отставку Василия Малюка с должности главы СБУ 235-ю голосами "за"

Временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины будет начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара.

Зато Малюк заявил о своем намерении оставаться в системе, подчеркнув, что СБУ продолжит наносить удары оккупанту в тылу и на фронте.

Силы обороны Украины уменьшили собственные потери на 13% и сорвали планы РФ, - Сирский

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, наши воины ежемесячно уничтожают уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает.

"В то же время, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил о планах РФ захватить Одессу в 2025 году

Украина ударила ракетами по заводу по производству дронов в Ростовской области, - Генштаб

Речь идет об "Атлант Аэро", который осуществляет проектирование, изготовление и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

Кроме того, поражен ряд целей противника на временно оккупированных территориях: ЗРК "Тор", ЗРК "Тунгуска", радиолокационную станцию П-18-2 "Прима", склад боеприпасов и места сосредоточения оккупантов.