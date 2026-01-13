ua en ru
Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за ударов России

Украина, Вторник 13 января 2026 16:15
Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за ударов России Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по требованию Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По его словам, причиной стали российские удары по Украине и игнорирование Москвой мирных инициатив, продвигаемых под эгидой США.

Чрезвычайные дебаты в ОБСЕ состоятся в четверг, 15 января, и станут очередным элементом международного давления на Россию.

"Время проведения чрезвычайных дебатов приурочено к первому заседанию Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентации приоритетов председательства моим другом, Игнацио Кассиса, что четко показывает, что длительный мир для Украины является главным приоритетом этой организации", - написал министр.

Отдельно Сибига призвал все государства-участники ОБСЕ консолидировать усилия в противодействии угрозам, которые несет самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны, в частности для принципов суверенитета, территориальной целостности, свободы и защиты человеческой жизни.

Последствия атаки на энергетику Украины 13 января

В ночь на сегодняшний день российские войска нанесли очередной массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

По состоянию на утро без электроснабжения остались потребители в Киеве и Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" повреждены два энергообъекта ДТЭК, из-за чего без света находятся около 47 тысяч семей.

Кроме того, по информации ДТЭК, ночью российские силы снова обстреляли теплоэлектростанцию, нанеся серьезные повреждения ее оборудованию.

В столице из-за разрушений энергетических объектов, вызванных атакой РФ, были введены аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не восстановят как минимум до 15 января.

Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина.

