Отставка Данилова и поражение кораблей РФ в Черном море: новости за 25 марта
Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. А Вооруженные силы атаковали два русских корабля в Черном море.
РБК-Украина собрала главные новости за 26 марта.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские воины на Авдеевском направлении с помощью дронов и артиллерии уничтожили оккупантов, которые на "гольф-карах" отправились на штурм.
- Россия нанесла по Сумской области десятки ударов в сутки: в течение 24 марта враг совершил 27 обстрелов, зафиксировано 72 взрыва.
- В России решили сформировать еще один армейский корпус, поскольку большинство ее сил остается привлеченным в операциях в Украине.
СУ "Нептуном" атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму
Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, повреждения уточняются, но корабль не находится в боевой готовности.
Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины. Он 9 лет стоял в бухте, его начали разбирать на запчасти.
В ВМС подтвердили поражение корабля "Иван Хурс" в Крыму
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Что касается "Ивана Хурса", то мы можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в штурмовой части корабля. То есть фактически сейчас он не боеготов, выполнять задачи по назначению не может", - сказал Плетенчук.
В Белом доме сделали заявление о сроках одобрения Конгрессом помощи Украине
В администрации Байдена хотят, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вынес на обсуждение вопроса о помощи Украине немедленно. По ее словам, пакет помощи Украине будет одобрен в Палате представителей, поскольку имеет двухпартийную поддержку, если будет поставлен на обсуждение.
"Мы призываем, мы будем поощрять и продолжать поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на обсуждение", - сказала Жан-Пьер.
Россия начала прямые поставки нефти в КНДР вопреки санкциям ООН
Россия начала поставлять нефть непосредственно в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепляет связи между авторитарными режимами и наносит новый удар международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна.
По меньшей мере, пять северокорейских танкеров вышли в этом месяце с нефтепродуктами порта Восточный на Дальнем Востоке России, согласно спутниковым снимкам, предоставленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).
В Харьковской области могут расширить зону эвакуации
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, не исключается, что обязательная эвакуация, в том числе детей, будет объявлена еще из нескольких районов.
"И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский районы для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", – рассказал Синегубов.
В Воздушных силах рассказали, почему россияне снизили интервалы между атаками на Украину
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские захватчики снизили интервалы между атаками на Украину , поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО.
"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, принудить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огненное поражение", - заявил Евлаш.
Венгрия поможет Украине с ДНК-экспертизами погибших в войне
Венгерские правоохранители помогут полиции Украины с проведением ДНК-исследований. Речь идет об установлении погибших во время войны. Такая договоренность была достигнута во время встречи главы Нацполиции Украины Ивана Выговского с венгерским коллегой Яношем Балогом.
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО
Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вместо Данилова секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко. До этого он являлся председателем Службы внешней разведки. А новым главой СВР стал Олег Иващенко.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Украина может получить 1,5 млн. снарядов в рамках инициативы Чехии
"Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (речь о 800 тысячах боеприпасов для Украины - ред.)", - сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, отметив, что всего нашей стране могут передать полтора миллиона снарядов.
Зеленский о перестановках в СНБО и разведке: ожидаю укрепления стратегических возможностей
Глава государства прокомментировал перестановку в Совете нацбезопасности и обороны и Службу внешней разведки.
"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы по всем направлениям", - сказал он.
"Укрэнерго" о подаче света в Харькове: на выходных будет лучше, ремонт займет две недели
По словам главы "Укрэнерго", электроснабжение в Харькове возобновляется поэтапно.
В частности, всю критическую инфраструктуру города уже заживили. Также свет появился в домах местных жителей, но с определенными ограничениями.
Французская компания Delair поставит Украине 400 разведывательных дронов
Речь идет обеспилотных системах DT26 и UX11.
"Это устройства, разработанные для гражданского сектора, но сейчас они сотнями используются на украинском поле боя. Через год мы утроили темпы производства DT26", - отметил гендиректор Delair Бастьен Манчини.
Польша анонсировала переговоры с Украиной: примут участие фермеры
"Мы встречаемся в необычной форме. Потому что кроме украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников будут присутствовать представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей", – заявил польский министр Чеслав Секерский.
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