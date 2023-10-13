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Отрезали оккупантов от снабжения. Появились подробности взрыва в Мелитополе

Фото: появились подробности взрыва в Мелитополе 13 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Следствием утреннего взрыва во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области стала удачная операция Сил специальных операций Украины. Спецназовцы отрезали оккупантов от поставки топлива и боекомплекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО провело удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, благодаря диверсионным действиям в 07:30 утра был взорван железнодорожный путь.

"В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ. В настоящее время устанавливается дополнительная информация по потерям врага", - добавляют в ССО.

Ситуация в Мелитополе

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области раздался взрыв в пятницу утром, 13 октября. Кроме того, недавно СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки были ранены и представители российского командования.

Добавим, что взрыв, который слышал весь город, раздался 13 октября и в захваченном Мариуполе Донецкой области. Оккупанты даже подняли авиацию. Также мощный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе (Крым). Вероятно, взорвался российский ракетоноситель.

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МелитопольвибухиВзрыв